Rödermark: Keine Garantie für ein Happy End

Rettungshundeführer und ihre Tiere sind unverzichtbar bei Vermisstensuche

+ © Michael Löw Annika Biscas und Benedikt Mieth sind ehrenamtliche Einsatzkräfte bei der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes. Annika Biscas ist ausgebildete Hundeführerin, Benedikt Mieth ist „nur“ Helfer seiner Frau. Doch auch die Männer und Frauen ohne Hund sind unverzichtbar, wenn Vermisste gesucht werden. © Michael Löw

Annika Biscas und Dana Mieth aus Rödermark sind Rettungshundeführerinnen. Sie – beziehungsweise ihre Hunde „Bailey“, „Marvel“ und „Hicks“ – werden immer dann gerufen, wenn die Polizei Vermisste sucht.

Rödermark -„Marvel“ und „Bailey“ sind Border Collies oder Mischlinge dieser Rasse. „Sie sind unheimlich gelehrig“, beschreibt Besitzerin Biscas eine typische Eigenschaft. Die Ausbildung zum Rettungshund beginnt früh; die fünfeinhalbjährige „Bailey“ absolvierte schon im Alter von acht Wochen ihre ersten Trainingseinheiten. Die fangen ganz einfach an: In einem Kreis stehen Menschen mit und ohne Spielzeug. Hier zeigt sich, wie aufgeschlossen ein Hund gegenüber Fremden ist. Dann folgen Witterungsspaziergänge. Am einfachsten sind die, bei denen der Hund einen Menschen aufstöbern muss, der nur ein paar Meter vom Weg entfernt im Wald sitzt.

Im Lauf der zwei- bis dreijährigen Ausbildung nimmt die Entfernung zu. Außerdem müssen die Hunde mal mit dem und mal gegen den Wind suchen. Sind sie fündig geworden, bellen sie. Und zwar solange, bis ihre zweibeinigen Partner da sind. Viele setzen die Ausbildung sogar mit der Ausbildung eines Polizeihundes gleich.

Mit der Ausbildung ist’s nicht getan. Acht Stunden Training pro Woche sind die Regel, erläutert Annika Biscas.

„Das kann jeder Hund machen, der eine feine Nase und Spaß am Suchen hat“, nennt sie die „Einstellungsvoraussetzungen“. Geduld und Durchhaltevermögen gehören ebenfalls dazu. Denn im Ernstfall teilt die Einsatzleitung jedem Dreier-Team – Hundeführer, Sanitäter, Funker – eine Suchfläche von 30 000 Quadratmetern zu. Sofern der Vermisste im Wald oder im Feld vermutet wird.

Annika Biscas und Benedikt Mieth sind ehrenamtliche Einsatzkräfte bei der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes – genauer gesagt: des Regionalverbandes Südhessen in Darmstadt. Beide kommen aus „artfremden“ Berufen. Annika Biscas ist Juristin, Benedikt Mieth verdient sein Geld in der IT-Branche. Andere Mitglieder der Staffel sind Hausfrau oder Architekt.

Die Darmstädter Staffel hatte voriges Jahr gut ein Dutzend Einsätze. Die beiden Rödermärker kennen die Statistik nicht bis ins kleinste Detail. Aber sie haben das Gefühl, „dass es mehr wird“.

Annika Biscas, Dana und Benedikt Mieth und die übrigen Ehrenamtlichen der Rettungshundestaffel tragen eine enorme Verantwortung. Sie stehen ungeachtet der Jahres- und Tageszeit bereit. Die Einsätze sind zeitaufwendig und kräftezehrend und fordern zudem eine hohe Flexibilität zwischen dem Ehrenamt einer- und dem Berufs- und Familienleben andererseits. Und nicht jede Suche endet glücklich.

Die geleisteten Stunden werden nicht vergütet, und auch eine Freistellung durch den Arbeitgeber ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Rettungshundeführer und -führerinnen investieren oft ihre Urlaubstage und ihre Freizeit für die Unterstützung der Polizei bei einer Vermisstensuche. Einsätze von Rettungshunden sind für die Allgemeinheit deutlich kostengünstiger als andere Hilfsmittel wie Hubschrauber mit Wärmebildkamera oder eine Menschenkette der Polizei. (Michael Löw)