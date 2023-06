Rödermark: Kleine Triebe und große Ableger

Mit alle Sinnen testete Grünpatin Maria Becker die Setzlinge und Pflanzen, die gehandelt wurden. © Ziesecke

Üppig blühende Rosen, kleine Walderdbeeren auf dem Naschbeet, frisch gepflanzte Kräuter und Sträucher an der Seite, an der bis vor Kurzem eine stachelige Hecke stand. Das war die erste Pflanzenbörse in Rödermark.

Rödermark - Sie fand im verkehrsberuhigten Wendehammer im Urberacher „Im Jochert“. Maria Becker – eigentlich Krankenschwester, aber mit einem schier unglaublichen Interesse an Natur und Pflanzenwelt – hatte zum Tauschen eingeladen. Als Grünpatin hatte sie ihren eigenen Garten für die Aktion geplündert.

Die meisten der Kunden sind ebenfalls Rödermärker Grünpaten, die kleine städtische Bereiche gärtnerisch betreuen, oder gehören zu Quartiersgruppen. Schnell entwickeln sich Gespräche außerhalb der Pflanzen, die aber alle gut zum Thema Nachhaltigkeit oder gesundes Leben passen. Und das sind keineswegs nur Frauen: Hendrik Schade kommt vorbei, tauscht, erzählt und fragt nach dem Stand. Denn er ist einer der Grünpaten, die im Jochert einen Teil der Grünstreifen in Obhut haben, direkt vor dem Stück, das von Dagmar Pühler betreut wird. „Eine gigantische Arbeit leisten hier auch Helene Menkow und Familie Abbo sowie weitere Familien hier in der Ecke, die sich der Betreuung des von der Stadt zur Verfügung gestellten Areals annehmen“, berichtet Maria Becker. Der Tausch-Umsatz ist gering, verbreitet aber Freude: Christel Berz etwa freut sich, mit einer Mini-Gurke und einem Salatpflänzchen heimzugehen; andere nehmen einen Setzling und ganz viele Informationen zur weißblühenden Knoblauchrauke mit.

Zwischen allem Trubel ruht eine stattliche Katze im Grün und lässt sich durch nichts erschüttern. Mit Sonnenhut und kleiner Gießkanne gut ausgerüstet, wässert eine ganz kleine Dame die Ränder. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und es wird weiter gehen: spätestens im Oktober, wenn dann auch Samen der Sommerblumen angeboten werden.

Kunden der Börse schlugen vor, den Tausch auch auf Gartengeräte oder kleine Werkzeuge auszuweiten. „Ich habe zuhause noch einen Sauzahn liegen, der ist so praktisch zum Jäten und Bodenlockern, aber ich brauche ihn nicht mehr“, fällt Durda Jablonski dazu ein. Die Idee hatte Maria Becker auch, doch sie wollte erst sehen, wie gut die Börse überhaupt ankommt.

Auch wenn der idyllische Platz unter der riesigen Linde so wirkt, als wäre es kein großer Aufwand gewesen, so sieht man die investierte Arbeit an allen Ecken: überall eine sichtbare Beschilderung hin zum Platz, ein guter Bestand an Getränken und Bechern für die fünf Stunden hochsommerlicher Temperaturen, Pflanzen und Bastelmaterial, denn während der Gesprächspausen bindet Maria Becker auch noch Wandbilder ausschließlich aus Naturmaterial. Eine Spendenbox steht für all jene bereit, die nicht tauschen, sondern nur mitnehmen können.

Schöner Nebeneffekt: Auf einem Tisch hatte Maria Becker Lesenswertes und Tipps von Nabu oder den Kommunalen Betrieben im Angebot. „Und wir sind dankbar, dass die Stadt diese öffentliche Hege und Pflege ermöglicht und unterstützt“, betont die Organisatorin, die von sich behauptet, eigentlich ganz wenig über Pflanzen zu wissen und ein Bestimmungsbuch zu brauchen. Aber das täuscht gewaltig. Gelungener Start der Pflanzentauschbörse – im Oktober gibt’s voraussichtlich die nächste Aktion. (Christine Ziesecke)

Früh übt sich, wer später gärtnern möchte. Diese junge Dame hat eine die Gießkanne von einem Dreibein abgehängt, wo seit dem Frühjahr für jeden nutzbar auf ihren Einsatz warten. © Ziesecke