Konzert öffnet die Portemonnaies

Zum gemeinsamen Abschluss fanden sich alle Musikerinnen und Musiker des Benefizkonzertes noch einmal zusammen und begleiteten die Zuhörer bei dem Kanon „Dona Nobis Pacem“ - gib uns unseren Frieden. © ziesecke

Reinhold Franz organisiert musikalische Hilfe für ukrainische Kinder

Ober-Roden – In der Woche, in welcher der guten Taten des Heiligen Martin gedacht wird, ließen sich auch die Rödermärker Bürger nicht lange bitten und bedachten das Benefizkonzert für Kinder in der Ukraine mit reichlichen Gaben. Dafür bekamen die gut 400 Zuhörer aber auch als Gegengabe ein hochkarätiges und bewegendes Konzert fast ausschließlich heimischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert.

Vom Organisten Michael Keck, der gemeinsam mit Trompeter Aaron Craß das Konzert mit einer Intrada von Purcell eröffnete, bis zum abschließenden Auftritt der Rejoice Kids&Teens, die noch einmal höchst lebendig an den Hintergrund des Konzerts erinnerten, war jeder Auftritt ein musikalisches Erlebnis.

Die Kirchenchor Cäcilia mit Friedens- und Segensliedern war ebenso stimmgewaltig wie die Edelvoices aus Urberach unter ihrem Dirigenten Wilhelm Jünger. Einzelne Lieder wie etwa „You Raise Me Up“ mit Corinna Lang und Reinhold Franz am Saxofon, begleitet von Benedikt Berker am Keybor, bewegten die Zuhörer ebenso wie das kleine Ensemble um Andrea Fröhlich und Francisco Hitzel mit der Friedenshymne „Imagine“.

Der Musikverein 08 stellte sich mit dem jungen Saxofon-Quintett vor, das vor allem mit seinem intensiven Largo von Dvorák bestach. Sechs Musikerinnen und Musiker hatten sich unter der Leitung von Reinhold Franz zum Klezmer Trio zusammengefunden - drei Klarinetten, Gitarre, Klavier und Cajon -, und brachten die Zuhörer spätestens bei „El Condor Pasa“ zum Mitwippen.

Den musikalischen Höhepunkt bildete sicher Katja Berker, die - begleitet von Dominik Berker - mit ihrer wunderbar ausgebildeten Stimme nach einem Händel-Lied das emotionale „Somewhere Over The Rainbow“ interpretierte - und damit das ganze Kirchenschiff erfüllte.

„Wir sind Kinder dieser Welt“ - dieses Lied, von den Rejoice Kids&Teens gesungen und von Katja Berker geleitet, brachte die Zuhörer kurz vor Konzertende noch einmal sehr deutlich auf den Hintergrund zurück: zu spenden für die Kinder in der Ukraine, die unter katastrophalen Bedingungen leben, obwohl sie die gleichen Chancen und Rechte haben sollten wie jedes andere Kind.

Als Moderator war kurzfristig Rudi Zischka eingesprungen für den unerwartet verstorbenen Jürgen K. Groh, dem im Konzert viele Gedanken gewidmet waren.

Reinhold Franz, den 85-jährigen rührigen und höchst lebendigen Organisator dieser Gala Rödermärker Musikerinnen und Musiker bewegte das Ergebnis selbst sehr. „Sie ahnen gar nicht, was für ein Aufwand diese Vorbereitung war durch die mehrfachen Terminverschiebungen, Künstler so vieler Vereine und Gruppen, Solisten und auch Helfer zu einem Termin zusammenzubekommen.“ Doch er konnte es schließlich selbst genießen, vor allem in Anbetracht des guten Zweckes: „Das passiert mir selten, dass ich schon während des Programms freier wurde. Als ein Auftritt nach dem anderen so wunderbar über die Bühne ging, war ich fast zu Tränen gerührt.“ Kein Wunder, wenn man weiß, dass Reinhold Franz auch noch den Kirchenchor Cäcilia dirigierte und selbst nicht nur bei seinen Schülern mit Gitarre begleitete und den Ton angab.

Geleitet von Wilhelm Jünger, sangen die Edelvoices vom ersehnten „Peace Of The Earth“. © Ziesecke, Christine

Besonders erfreut war er über den Besuch des ehemaligen Pfarrers von St. Nazarius, Elmar Jung, sowie über die Worte wie die Ankündigung einer Spende von Bürgermeister Jörg Rotter.

Bewegender Abschluss war wie immer bei Konzerten mit Reinhold Franz ein großer gemeinsamer Chor aus allen Künstlerinnen und Künstlern dieses rund zweistündigen Konzerts und dem Publikum. „Dona Nobis Pacem“, als Kanon gesungen und von der Orgel begleitet, ließ die Nazariuskirche noch einmal bis in jeden Winkel vibrieren. Auch wenn der Erlös aktuell noch ausgezählt wird und die exakte Summe erst bekannt gegeben wird: es hat sich gelohnt. Soviel ist schon sicher. chz