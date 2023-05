Rödermark: Kulturhallenaufzug steht noch lange still

Von: Michael Löw

Ein leicht zugängliches Provisorium ist das barrierefreie Klohäuschen vor der Kulturhalle Rödermark. Es wurde aufgestellt, weil der Aufzug zu den Toiletten im Tiefgeschoss schon seit Monaten kaputt ist. © Michael Löw

Der Fahrstuhl in der Kulturhalle Rödermark ist nach Auskunft von Technikchef Jörg Seitel schon seit Ende 2022 außer Betrieb. Zuvor war er mehrfach stecken geblieben. Steuerung und Hydraulik müssen ersetzt werden.

Die Stadt hat die Reparatur in Auftrag gegeben. Die Kosten werden auf rund 35 000 Euro beziffert. Erste mechanische Arbeiten an Aufhängung und Schiene wurden Anfang der Woche erledigt. Jetzt gleitet der Aufzug wieder besser. Warten muss die Stadt nach wie vor auf die Lieferung von Bauteilen für die Steuerungstechnik. Jörg Seitel hofft, dass sie in den Sommerferien montiert werden können und dass der Lift zum Start der Kulturhallen-Saison 2023/2024 im Oktober wieder fährt.

Rollstuhlfahrer, Rollatorbenutzer und Gehbehinderte, die die Kulturhalle besuchen, können nur noch eine Weile das provisorische barrierefreie Toilettenhäuschen am Eingang Ost der Halle nutzen. Es soll allerdings relativ zeitnah abgebaut werden, weil die Spielzeit 22/23 beendet ist, teilt die Stadt mit. lö

