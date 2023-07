Rödermark: Lebensretter neben dem Türschloss

Von: Michael Löw

Teilen

Erfinder Jörg Walter klebt die Notfall-Plakette mit allen für die Feuerwehr wichtigen Informationen direkt ans Schloss der Eingangstür. © Michael Löw

Ein QR-Code von vier Zentimetern Durchmesser kann Leben retten. Jörg Walter aus Rödermark-Ober-Roden hat eine digitale Notfallplakette für die Haustür entwickelt, die Feuerwehr oder Notarzt – und nur denen – Informationen liefert.

Ober-Roden – Egal, ob Rathaus, Bücherturm oder Halle Urberach: Für öffentliche Gebäude gibt"s Notfallpläne, die schnelle und gezielte Rettungsmaßnahmen ermöglichen. Die nötigen Informationen sind so hinterlegt, dass Helfer – in der Regel die Feuerwehr, die am schnellsten vor Ort ist – sie sofort greifen und den Einsatz abstimmen können.

Brennt eine Wohnung oder eine Werkstatt, wissen Feuerwehrleute oft nicht, was sie hinter der Tür erwartet. Jörg Walter, Industriedesigner aus Ober-Roden, hat in den vergangenen zwei Jahren ein digitales Notfalldatensystem für Privatleute entwickelt. Das Projekt startet in Rödermark und Dietzenbach und kann auf die ganze Republik ausgeweitet werden. Nötig ist lediglich eine nur wenige Zentimeter große Plakette mit QR-Code, die neben das Schloss der Haustür geklebt wird.

Rettungskräften können sie mit einem Tabletcomputer scannen und haben sofort die möglicherweise lebensrettenden Informationen auf dem Bildschirm: Welche Personen wohnen im Haus? Sind Babys, Kinder, oder Hilfsbedürftige darunter? Benötigen Bewohner Medikamente? Werden Gefahrstoffe im Haus gelagert? Wie ist die Raumaufteilung? Wo kann die Photovoltaikanlage abgeschaltet werden? Wo lässt sich Strom, Wasser oder Gas abschalten? Sind Haustiere in Gefahr? Oder gibt es welche, die zur Gefahr werden können?

Liegen wichtige Informationen nicht umgehend vor, verlieren die Helfer wertvolle Zeit. Auf der Notfallplakette ist all das digital für Rettungsmaßnahmen hinterlegt. Die Feuerwehr kann diese Daten am Unglücksort über ein mobiles Gerät mit Internetverbindung aufrufen und nutzen. „Der Code kann nur mit einem sicheren Passwort geöffnet werden“, verspricht Jörg Walter größtmöglichen Datenschutz.

Die gespeicherten Informationen werden datenschutzkonform behandelt, die Passwörter sind lediglich leitenden Kräften der Feuerwehr bekannt, erläutert er. Zusätzlich können sensible Daten nur über eine zweite Plakette aufgerufen werden, die an der Innenseite der Haustür angebracht wird.

Jeder Hausbesitzer oder Mieter entscheidet selbst, welche Informationen er zur Verfügung stellt. Die Spanne reicht vom Allernötigsten wie die Zahl der Bewohner bis hin zu sensiblen Informationen wie Medikamentenunverträglichkeiten, Allergien oder den Adressen von Vertrauenspersonen, die einen Schlüssel besitzen. Dann muss die Feuerwehr nicht gleich die Haustür aufbrechen, wenn dahinter „nur“ ein gestürzter Senior nicht mehr auf die Beine kommt.

Die Plakette erhöht zudem die Sicherheit der Rettungskräfte – sofern sie über die Abstellvorrichtungen von Strom, Photovoltaik, Gas und Wasser informiert.

Die Plakette kann für jeden Haushalt in Rödermark oder Dietzenbach bestellt werden. Nutzer können alle für den Ernstfall notwendige Informationen zu Gebäude und Bewohnern in wenigen Schritten online hinterlegen. Dazu stehen Formulare sowie ein Planungswerkzeug bereit, mit dem ein Plan der Räume erstellt werden kann. Jörg Walters Tipp: Einfach den Bauplan fotografieren oder scannen und die wichtigsten Wege einzeichnen. Die Kosten für den Notfallcode betragen 29 Euro im Jahr zuzüglich einmalig acht Euro für die Plaketten.

Jörg Walter entwickelte vor sechs Jahren – kurz zuvor hatte seine Frau einen schweren Unfall – schon einmal digitale Notfallplaketten für Autos. Doch nachdem einer er großen deutschen Hersteller ähnliche Pläne vorantrieb, gab der Ober-Röder Industriedesigner auf. (Michael Löw)

Helfer sehen sofort auf einem Tabletcomputer, wo das Schlafzimmer bettlägeriger Bewohner ist oder wo Gas, Strom und Wasser abgestellt werden können. © notfallcode.de