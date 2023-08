Rödermark: Schulunterricht im Container

Von: Michael Löw

Egal, ob Wärmedämmung oder Computeranschlüsse: Der Standard der Containerklassen entspricht dem gemauerter Schulräume, erläuterte Frank Rebmann vom Fachdienst Gebäudewirtschaft des Kreises seinem Chef, Landrat Oliver Quilling. © Michael Löw

In den Ferien haben die Handwerker in der Breidert-Schule in Rödermark-Ober-Roden das Sagen. Auf dem Hof steht eine zweigeschossige Containeranlage. Dort wird ein Teil der Kinder während der Bauarbeiten unterrichtet.

Rödermark – Rund 30,5 Millionen Euro investiert der Kreis in den Neubau der Schuldependance im Breidert. Auf 3 100 Quadratmetern Nutzfläche ist Platz für 300 Grundschüler: drei Klassen pro Jahrgang.

Angesichts der Gesamtkosten nehmen sich die 400 000 Euro bescheiden aus, die der Kreis nach Auskunft von Landrat Oliver Quilling für eine Zwischenlösung ausgibt. In dieser Summe sind 36 Monatsmieten für eine Containeranlage mit zwei Stockwerken sowie die Fundamente enthalten. Am 31. Juli, so Projektmanager Marius Lampe, hob ein Autokran die Container aufs Schulgelände.

„Der Innenausbau läuft“, sagte der Landrat gestern bei einer Baustellenbesichtigung. Ob die vier Klassenräume sowie die Büros für die Schulsozialarbeit und das Sekretariat wirklich bis Anfang September fertig sind, ist unsicher. Lieferengpässe haben die Arbeiten im Breidert verzögert. Lampe sieht die Sache etwas weniger skeptisch: „Wir müssen vielleicht ein paar Tage improvisieren und behelfsmäßige Gitterroste montieren.“ Wenn’s mehr nicht ist...

Die Container haben die gleichen Standards wie normale Klassenräume. Sie sind mit Akustikdecken ausgestattet, die den Lärm im Unterricht dämpfen. Ein außen liegender Sonnenschutz und ein isoliertes Sekundärdach halten Sommerhitze fern.

Vom kommenden Frühjahr an will der Kreis in zwei Bauabschnitten zwölf Klassen und sechs Gruppen- sowie Fachräume bauen. Die Arbeiten beginnen im hinteren Geländeteil Richtung Tanzsporthalle. Sobald die Klassenzimmer fertig sind, wird der Altbau abgerissen. An seiner Stelle entstehen Sporthalle und Verwaltungstrakt. Läuft alles nach Zeitplan, kann die Schule Anfang 2026 in ihre neuen Räume umziehen. Die Inbetriebnahme von Betreuungseinrichtung und Sporthalle ist zum Beginn des Schuljahres 2027/28 vorgesehen.

Der Kreis übernimmt 26 Millionen der 30,5 Millionen Euro Gesamtkosten. 4,5 Millionen Euro zahlt die Stadt.

Rödermark wächst zwar langsamer als seine Nachbarkommunen. Doch die Zahl der Grundschüler steigt überproportional. Mehr Geburten, mehr Intensivklassen und viele Flüchtlingskinder – vor allem aus der Ukraine – sind die Gründe. Die Trinkbornschule in der Ortsmitte, deren Filiale die Breidert-Schule ist, hat ihre Grenzen erreicht. An beiden Standorten unterrichten 40 Lehrkräfte mehr als 600 Kinder. Damit ist die Trinkbornschule ohnehin die größte Grundschule im Kreis.

Bürgermeister Jörg Rotter erwartet, dass der Neubau die Diskussion um eine eigenständige Schule im Breidert wieder in Gang bringt. Nach Ansicht vieler Kommunalpolitiker muss die Verselbstständigung wieder in den Schulentwicklungsplan aufgenommen werden. (Michael Löw)

Endspurt: Die Männer der Firma Adapteo legen sich mächtig ins Zeug, damit die Container zum Schuljahresbeginn bezogen werden können. Projektmanager Marius Lampe ist sicher: Sie schaffen’s. © Michael Löw