Rödermark: „Auslöffeln, was Andere anrühren“

Von: Michael Löw

Die städtische IT-Abteilung ist personell und technisch gut ausgestattet. Bürgermeister Jörg Rotter erläutert mit Nico Hörer Zahlen zum Klimaschutz in Rödermark. Rotter ist sich aber bewusst, dass Städte und Gemeinden bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern gegenüber Firmen oft das Nachsehen haben. © Michael Löw

Nach 16 Jahren ehrenamtlicher Kommunalpolitik in Rödermark wird der CDU-Mann Jörg Rotter 2013 zum Ersten Stadtrat. Am 1. Juli 2023 ist er zehn Jahre hauptamtliches Magistratsmitglied.

Rödermark - Das Parlament wählt ihn mit den 29 Stimmen von CDU und Anderer Liste zum Ersten Stadtrat. 2019 schließlich folgt der bisherige Höhepunkt einer politischen Karriere, in der Rotter auch manche Rückschläge hinnehmen musste: Am 23. März wird er zum Bürgermeister gewählt – mit fast 56 Prozent im ersten Durchgang. Am 1. Juli wird sein Schreibtischstuhl zum Chefsessel. Zum zehnjährigen Jubiläum als hauptamtliches Magistratsmitglied sprachen wir mit Jörg Rotter über Menschliches und Politisches.

Ich erinnere mich noch sehr genau an Ihren ersten öffentlichen Auftritt als Hauptamtlicher. Sie auch?

Ja, beim Tanzsportclub Rödermark ging es drei Wochen nach meiner Amtseinführung um die damaligen Pläne zur Erweiterung der Vereinshalle, ein heikles Thema.

Warum saß der Bürgermeister nicht bei dieser Pressekonferenz?

Bürgermeister Roland Kern hatte einen Unfall und konnte mit seinem gebrochenen Bein über einen längeren Zeit-raum hinweg nicht im Rathaus arbeiten.

Wochenlang Chef statt zweiter Mann. Haben Sie sich nicht ab und zu jemanden gewünscht, der die letzte Portion Verantwortung übernimmt und die Position des Magistrates nach draußen vertritt?

Natürlich hätte ich mir einen Start unter anderen, glücklicheren Vorzeichen gewünscht. Aber was blieb mir übrig… Ich habe mich der Verantwortung gestellt, die vielfältigen Aufgaben angepackt und diese ersten Monate im neuen Amt – rückblickend betrachtet – ganz gut gemeistert.

Roland Kern und Jörg Rotter waren ein Gespann, das… Beenden Sie diesen Satz bitte mit 160 Zei-chen!

Wir beide waren an der Spitze des Magistrats ein Gespann, das viele gute Dinge für die Stadtentwicklung auf den Weg gebracht und begleitet hat. Gestützt auf gegenseitiges Vertrauen und Respekt, sachorientiert und konstruktiv: So würde ich unsere Zusammenarbeit beschreiben.

Genug von alten Zeiten. Für welche Dezernate ist der Bürgermeister verantwortlich?

Als Bürgermeister kümmere ich mich federführend um die zentrale Steuerung der Stadtverwaltung, außerdem um die Bereiche Stadtentwicklung/Bauen, Wirtschaftsförderung, Kommunale Betriebe, Feuerwehr sowie Kultur, Vereine und Integration.

Welche machen Ihnen die meiste Arbeit, ja vielleicht sogar gelegentlich Kummer?

Mit einigen Sorgenfalten betrachte ich ganz grundsätzlich die wachsende Aufgabenfülle, die vom Bund und vom Land Hessen nach unten zu den Kommunen durchgereicht wird. Ein aktuelles Beispiel, das jetzt gerade medial stark beleuchtet wird, ist die Wärmeplanung. Wenn von Kummer die Rede ist, denke ich auch an die Sauberkeit im Stadtgebiet. Trotz verstärkter Bemühungen in diesem Bereich und trotz großer ehrenamtlicher Anstrengungen, die es in Rödermark glücklicherweise gibt, gelingt es uns bislang leider noch nicht im gewünschten Umfang, das Problem Dreck in den Griff zu bekommen.

Schauen wir auf das Baudezernat. Wo setzt die schwarz-grüne Koalition, die in Parlament und Magistrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit hat, die Akzente?

Die Arbeit der Koalition und deren Agenda, was thematische Schwerpunkte betrifft, will ich als Bürgermeister nicht politisch bewerten. Ich denke, da ist auf die Trennung von Legislative und Exekutive zu achten.

Ein bisschen konkreter darf’s aber sein.

Wichtig für uns alle, die wir Kommunalpolitik für Rödermark machen und umsetzen, ist freilich die Tatsache, dass große Aufgabenpakete im Bereich Bauen und Stadtentwicklung kontinuierlich abgearbeitet werden. Die Fördergebiete in Urberach und Ober-Roden sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Außerdem die geplanten Gewerbegebiete an der Kapellenstraße und am Hainchesbuckel. Zum letztgenannten Stichwort sollen in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18. Juli konkrete Beschlüsse gefasst werden.

Die Opposition wirft CDU und AL gerne vor, sie verstecken sich hinter bezuschussten Projekten zur Ortsverschönerung und dergleichen „Kosmetik“. Das bekommen auch der Bürgermeister gefühlt in jeder zweiten Sitzung des Stadtparlaments aufs Brot geschmiert. Haben Sie noch Appetit auf diese Stullen?

Alle zentralen Beschlüsse, die zur Verbesserung des Stadtbildes beitragen sollen, wurden von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig gefasst. Deshalb betrachte ich den Begriff „Kosmetik“ als parteipolitische Rhetorik. Es geht stets um substanzielle, markante Veränderungen zum Vorteil für unsere Stadt. Das sollte nicht als „Kosmetik“ kleingeredet werden.

In welchen Ecken der Stadt geht es jenseits von Straßenpflastern & Co. in nächster Zeit voran?

Ein Vorhaben, das in nächster Zeit stark im Blickpunkt stehen wird, ist die Erschließung des neuen Gewerbegebietes an der Kapellenstraße. Dort schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass ein großer Player unserer örtlichen Industrie- und Gewerbelandschaft weiter in Rödermark produzieren kann. So sichern wir Steuereinnahmen und Arbeitsplätze in beträchtlichem Umfang. Das ist eine sehr wichtige Weichenstellung. Darüber hinaus wollen wir in Kürze Projekte zur Verbesserung der Radwege umsetzen.

Die Sozialdezernentin Andrea Schülner und der Personaldezernent Jörg Rotter haben gemeinsam ein Riesenproblem. In den Kitas fehlen Erzieherinnen, Erzieher und andere pädagogische Fachkräfte. Was ist aus Ihrer Sicht zu tun?

Zunächst bleibt festzuhalten, dass für sozialpolitische Vorgaben und für die Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt nicht die Kommunen zuständig und verantwortlich sind. Da ist das oft zitierte Sprachbild leider sehr treffend: Wir müssen als Städte und Gemeinden die Suppe auslöffeln, die auf anderen Ebenen angerührt wird – und die schmeckt manchmal gut, aber hin und wieder eben auch ziemlich bitter.

Das Tarifgefüge im öffentlichen Dienst ist - vorsichtig formuliert - sehr, sehr festgefügt. Welche Lockmittel hat denn eine Kommune wie Rödermark? Und da meine ich nicht Karten für die Kulturhalle und das Badehaus.

Ich will mit meiner Antwort anknüpfen an die zuvor gestellte Frage: Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe, die fachübergreifend besetzt ist, beschäftigt sich intensiv mit der Gewinnung von Fachkräften für den Kita-Bereich und erarbeitet einen Maßnahmenkatalog. Er soll parallel zur Einbringung des Haushalts für das Jahr 2024 vorgelegt werden. Das Thema wird aktuell auch mit dem Personalrat erörtert. Klar ist bei alledem, was wir versuchen und anschieben: Verbesserungen, was die Personalausstattung anbelangt, gibt es nicht zum Nulltarif.

Andere Arbeitgeber halten da wohl mit edleren Extras dagegen?

Ja, ich will das gar nicht verschweigen. Auch und gerade im Baubereich ist es äußerst schwierig, Fachpersonal zu gewinnen, weil in der freien Wirtschaft – beispielsweise im Hinblick auf Dienstwagen – andere Möglichkeiten als im öffentlichen Dienst vorhanden sind, wenn es darum geht, Menschen eine Stelle sprichwörtlich schmackhaft zu machen. Da kriegt ein Ingenieur schon mal einen Audi A8 hingestellt. Wir als Kommune müssen eben mit unseren, etwas anders gewichteten Vorteilen und Pluspunkten dagegenhalten.

Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, die Erdbebenkatastrophe in der Türkei… Wie haben Sie all diese großen Themen auf der internationalen Bühne in Ihrem Berufsalltag als führender Kopf der Stadtverwaltung wahrgenommen?

Auch ich hatte mit den gesellschaftlichen Fesseln im Zuge von Corona sehr stark zu kämpfen, denn all die Gebote im Hinblick auf Abstand und Isolierung widersprachen ja völlig meinem Verständnis von bürgernaher Politik. Doch bei all diesen Tragödien hat mich die Mitmenschlichkeit und Solidarität, die wir in Rödermark in starkem Maße aktivieren konnten und können, auch immer wieder beeindruckt, tief bewegt und motiviert. Dieses Zusammen-halten und Zusammenstehen: Das sind Grundpfeiler unserer Stadtgesellschaft. Darauf muss unser Hauptaugenmerk gerichtet sein.

Sie sind seit zehn Jahren hauptamtlich für die Stadt Rödermark tätig und stehen seit vier Jahren an der Spitze des Magistrats. Bewerten Sie Ihre Arbeit doch bitte mit einer Schulnote und begründen Sie diese Einstufung.

Ich gebe tagtäglich mein Bestes in einer zweifelsohne schwierigen, herausfordernden Zeit. Mein zentraler Vorsatz ist es, stets nah bei den Menschen zu sein. Mir geht es darum, vertrauensvoll auf Augenhöhe zu agieren, zuzuhören und gute Lösungen zu finden. Ich selbst will meine Arbeit nicht benoten. Das werden die Bürgerinnen und Bürger tun, wenn sich meine Amtszeit dem Ende zuneigt.

Treten Sie bei der Bürgermeisterwahl 2025 wieder an?

Ja, das habe ich fest vor, denn die Arbeit als Bürgermeister macht mir wirklich Freude. Ich sehe viele Herausforderungen für unsere Stadt, aber eben auch eine Vielzahl guter Entwicklungen. Projekte und Prozesse, die für Rödermark mittel- und langfristig von großer Bedeutung sind, wurden und werden angestoßen. Ich will all diese Entwicklungen weiter aktiv mitgestalten und zum Erfolg führen.

Das Gespräch führte Michael Löw.