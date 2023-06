Rödermark: Mysteriöses Déjà-vu-Erlebnis

Teilen

Arno Mieths neuer Roman spielt ein Stück weit in der Eisdiele neben dem Ober-Röder Rathaus. Dort hat er das Buch aus präsentiert. © Ziesecke

Im Fernsehen laufen Bozen-Krimis, Eifel-Krimis, Usedom-Krimis und manch andere Morde mit düsterem Heimat-Hintergrund. Warum jetzt nicht auch ein Rödermark-Mystery-Krimi?

Rödermark - Arno Mieth hat einen geschrieben: „Déjà-vu – Die Rache der Toten“. Wir fragen nach, wie viel Rödermark in dem Buch steckt und wie viel Wiedererkennungswert es dem heimischen Leser schmackhaft macht.

Arno Mieth, seit sechs Jahren sind Sie im Ruhestand, und seither ist dies Ihr dritter Roman – diesmal 310 Seiten und 66 000 Wörter. Wie war die Resonanz auf die ersten beiden Bücher „Die Allianz der Seelenwanderer“ und „Secretum - Palmblatt-Bibliothek“?

Beim ersten Buch gleich durchaus positiv; beim zweiten sagte mir meine Lektorin, ich habe mich wirklich verbessert, und vom jetzigen sagt sie, es sei wirklich das beste. Vor allem, weil ich mittlerweile auch dank guter Tipps aus der Rödermärker Autorengruppe meinen Schreibstil verändert habe. Ich schreibe auch keine roten Zahlen mehr, aber ich muss ja auch nicht von den Einnahmen leben.

Wie viel Rödermark steckt in diesem neuen Buch?

Einer der Handlungsorte ist Rödermark in den Jahren 1999 und 2022. Daneben tauchen aber auch das Bucegi-Gebirge in Rumänien, Rom und Boston auf. In der Story sind die vielen Lesern bekannten Hintergründe versteckt: Die Seele einer 1999 ermordeten Ärztin und Psychologin ist in einer an grässlichen Bauchschmerzen leidenden Biologiestudentin inkarniert. Nachdem diese die Ursachen ihrer Krankheit in einer Rückführung erkannt hat, rollt sie den Mordfall gemeinsam mit der Kripo Offenbach neu auf. Der reale Hintergrund war der bestialische Doppelmord, der im Frühjahr 1999 Ober-Roden erschütterte.

Sie arbeiten den Fall sachlich auf?

Nein; der Roman ist teilweise in Anlehnung an Presseberichte und aus der Fernsehfahndungssendung „Aktenzeichen XY“ entstanden, die zweimal über den Doppelmord berichtet hatte. Die Hintergründe des Mordes im Roman und die darin geschilderten Personen und deren Verstrickungen sind jedoch frei erfunden und hängen inhaltlich durchaus auch mit den Vorgänger-Romanen zusammen.

Welche Leser wollen Sie eigentlich ansprechen?

Leser von Mystery-Romanen und -krimis, natürlich auch Leser aus dem Großraum Rödermark-Offenbach, die den realen Hintergrund kennen und auch die Schauplätze: Der Ober-Röder Marktplatz, das katholische Pfarrhaus, St. Nazarius und den Kirchgarten, das Gasthaus „Zum Löwen, das „Kleine Elsass“ aus der Vergangenheit, das Eiscafé Zalifani, die „Süße Ecke“, das Breidert, die Thomas-Hütte sind wohlbekannte Örtlichkeiten, die in den Roman eingeflochten sind.

Und wie viel Arno Mieth steckt in diesem Krimi?

Einige Leser des Manuskripts haben mir gesagt, dass relativ viel Arno Mieth erkennbar sei. Etwa darin, wie ich streckenweise Kommunalpolitik auf die Schuppe genommen habe. Zwar mit anderen Personen, aber rund um den Stadtumbau. Es kam sogar die Aussage, ich hätte mir damit meinen ganzen Frust von der Seele geschrieben.

Wie motivieren Sie sich, immer wieder weiterzuschreiben?

Allein die Tatsache, dass wildfremde Menschen über Anzeigen oder Presse auf mein Buch stoßen und es lesen wollen, macht mich froh. Außerdem haben mich bei genau diesem dritten Buch die Fakten interessiert, verbunden mit meinem Thema der Seelenwanderung. Es gibt ja auch keinen Hauptdarsteller; der Autor weiß im Prinzip alles; damit ist auch meine eigene Rolle klar. Die Behandlung erfolgt im Parapsychologischen Institut in Freiburg. Ich bin da extra hingefahren, um dort zu recherchieren.

Seit wann interessieren Sie sich schon für Rückführung, Seelenwanderung und ähnliches Ungewöhnliches?

Ich habe schon als Kind Situationen gehabt, wo ich der Meinung war: „Ich kenne das schon, was ich gerade erlebe.“ Dazu gab’s auch ein Schlüsselerlebnis als kleiner Junge – seither fasziniert mich diese Gedankenwelt.

Haben Sie schon neue Ideen?

Aber natürlich! Es wird diesmal nicht um Seelenwanderung gehen, sondern um Artefakte, die im Stadtkern gefunden werden, also am Jägerhaus und am Kirchhügel.

Wie kam es zu dem neuen Schritt des Hörbuches?

Da bin tatsächlich ich gefunden worden: Der Schauspieler Hajo Mans hat es bei Books on Demand unter den Neuerscheinungen entdeckt und mich gefragt. Er ist so überzeugt von dem Buch, dass er es als Hörbuch herausgibt. Eine feine Sache für mich und alle Hörer.

Das Gespräch führte Christine Ziesecke

Buchtipp: Arno Mieth, „Déjà-vu – Die Rache der Toten“, 310 Seiten; Books on Demand; Taschenbuch 12 Euro; E-Book 8,99 Euro; Hörbuch 14,99 Euro. » Dazu: „Doppelmord noch immer nicht geklärt“