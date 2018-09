Nach Wasserschaden im Breidert: Ersatz-Kita Lessingstraße funktioniert

Lediglich die Fahrerei von Ober-Roden nach Urberach geht Eltern auf die Nerven.

Sonnenbrand, Sonnenstich, Wespenattacken: Besorgte Elter befürchteten nach der vorläufigen Schließung des Kindergartens Zwickauer Straße und einer vorübergehenden Betreuung im Waldkindergarten Schlimmes. Kann die Stadt genug Wasser für 50 Kinder und ihr Erzieherinnen sowie Sonnen- und Insektenschutz ins Schillerwäldchen bringen?, fragten sie besorgt.

Inzwischen ist die Freiluftbetreuung vorbei. Seit 20. August sind alle 83 Kinder aus der Zwickauer Straße im Ausweichquartier Lessingstraße daheim. Erster Stadtrat Jörg Rotter und Kitaleiterin Lydia Drengwitz zogen jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz der turbulenten Wochen – die am Ende so turbulent nicht waren.

Im Schillerwald wurden laut Rotter zwei Erzieherinnen von Wespen gestochen. Mehrere Kinder bekamen Schnakenstiche ab. Aber nur eine Mutter, so der Sozialdezernent, ging deshalb zum Arzt. Nach drei Tagen wechselten die kleinen Waldläufer in die Turnhalle der „Villa Kunterbunt“ in Urberach, weil Gewitter drohten. Bis Freitag, 17. August, kehrten sie auch nicht mehr in den Wald zurück.