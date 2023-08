Neues Kapitel im Berufsleben

Von: Bernhard Pelka

Bürgermeister Jörg Rotter (Zweiter von rechts) schenkte der erfahrenen Krimiautorin und neuen Büchereileiterin Jenny Roters (rechts) zur Begrüßung einen Krimi. Zu Roters Team zählen unter anderem Stellvertreter Bernhard Nowak (hinten, links) und Angela Knuth (links). Erste Stadträtin Andrea Schülner (Dritte von rechts) und Fachbereichsleiter Thomas Mörsdorf (hinten, rechts), freuen sich auf neue Impulse im Bücherturm. © pelka

Jenny Roters ist seit heute die Chefin der Stadtbücherei. In Rödermark ist sie als Krimi-Autorin bekannt.

Ober-Roden – Die Rödermärker kennen Jenny Roters vor allem als Verfasserin spannender Krimis, die sie gerne bei Lesungen des Rödermärker Autoren- und Musikerkreises „Raum“ vorstellt. Jetzt macht die Schriftstellerin ihre Passion zum Beruf. Als Nachfolgerin von Lisa Schmitt hat die 46-Jährige heute ihren ersten Tag als Chefin der Stadtbücherei. Die in Recklinghausen im Ruhrgebiet aufgewachsene Autorin lebt seit 2005 in Rödermark und hat bereits in ihrer Kinder- und Jugendzeit gespürt, dass sie sich stark zur Welt der Literatur hingezogen fühlt.

„Für Krimis hab’ ich mich schon früh begeistert“, erinnert sich die Mutter einer Tochter und eines Sohnes an ihre Teenagerjahre. Daran, wie damals alles begann, wie im (Groß-)Elternhaus das Interesse für Sprache geweckt und gefördert wurde. Und wie ihr Talent mehr und mehr zum Vorschein kam.

Heute lässt sich sagen: Jenny Roters hat mit Eifer und Disziplin etwas aus ihrer Begabung gemacht. Sie erwarb Zertifizierungen am Institut für kreatives Schreiben in Freiburg und an der Akademie der deutschen Medien in München, veröffentlichte unter dem Pseudonym Verena Rot vier Krimis und ließ kürzlich unter ihrem Klarnamen ein interessantes Erzählstück rund um den irischen Ermittler Nick Foley folgen.

Zeigt sich Roters bei der Erschaffung ihrer fiktiven Figuren überaus phantasievoll, so wirkt sie in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld durchweg geerdet und anpackend. Ob als Leiterin der Bücherei der Nell-Breuning-Schule (seit 2019), als fleißiges Rädchen im Getriebe von „Raum“ oder als Lesestoff-Lieferantin für die örtliche Seniorenpost: Jenny Roters ist auf der sozialen und kulturellen Schiene ihrer Wahlheimatstadt ein Aktivposten.

Jetzt also die Stadtbücherei als neue Herausforderung. „Ich freue mich unheimlich auf diese Aufgabe, weil ich denke, dass dieses Berufsbild sehr gut zu mir passt“, betont die Leiterin einer Schreib-AG an der Nell-Breuning-Schule. Was will der Schreib-Profi anders machen?

Bei der Antwort auf diese Frage kommt die Stadt ins Spiel. Die wünscht sich Bürgermeister Jörg Rotter zufolge von der Stadtbücherei mehr Präsenz in der Öffentlichkeit. „Es geht um Sichtbarkeit“, erläutert Thomas Mörsdorf, der Leiter des städtischen Fachbereichs Kultur, Heimat und Europa. Mit Roters hat er schon 2019 gute Erfahrungen gemacht. Vor vier Jahren organisierte sie beim städtischen Kulturfestival „Kultur ohne Grenzen“ die Literatursparte. „Schon damals hat sich Jenny Roters positiv hervorgetan.“

Die neue Büchereichefin und ihr Team (Stellvertreter Bernhard Nowak und Angela Knuth halbtags) möchten alle Altersgruppen möglicher Leserinnen und Leser bedienen. Hörbuchnachmittage, eine Schreibwerkstatt, Lesungen, Seminare in Sachen Onlineausleihe, Veranstaltungen: Das alles soll den Bücherturm zu einem „Anlaufpunkt für Kultur“ machen, wie Mörsdorf dies formuliert.

Auch möchte die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation die Medienkompetenz gerade der jugendlichen Kundschaft schulen. Woher beziehe ich im Zeitalter von Smartphone, Laptop & Co. meine Informationen? Wie verlässlich sind Beiträge, die ich im Internet abrufen kann? Welche Portale bieten sich an und welche verbieten sich? Das sind Fragen, die im Zuge dessen zur Sprache kommen könnten.

Die Leseförderung für Kinder und Jugendliche, die Balance zwischen klassischer Bücherwelt und elektronischen Medien, der Austausch mit dem Lesepublikum über Tops und Flops und über Wünsche: „Auf diesen Dialog bin ich sehr gespannt“, sagt Jenny Roters. Offenbar hat sie Lust auf das, was kommt und schlägt freudig ein neues Kapitel in ihrem beruflichen Leben auf. bp