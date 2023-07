Rödermark: Nicht den schnellen Euro machen

Von: Michael Löw

Manche Geschäfte an der Dieburger Straße stehen schon so lange leer, dass nur alte Ober-Röder wissen, was dort einmal verkauft wurde. © Michael Löw

Leerstehende Geschäfte, immer mehr Barbershops, Dönerimbisse und Raucherkneipen mit Sportwetten auf wenigen hundert Metern, Verlust von Einkaufsvielfalt und Aufenthaltsqualität: Die schleichende Verödung der Ortskerne trifft auch Rödermark.

Rödermark - Die Lebensqualität in den Ortszentren war Thema einer Diskussion zwischen Bürgermeister Jörg Rotter, Wirtschaftsförderer Till Andrießen und den Eigentümern von gewerblich genutzten Immobilien. Rödermark teilt dieses Problem mit vielen anderen Kommunen im ganzen Land, doch hier wurde sie mit Hilfe eines Experten unter die Lupe genommen. Silvio Zeizinger, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Hessen-Süd, brachte seine Sicht der Dinge auf einen kurzen Nenner: „Es fließt vieles zusammen.“ Das Nachhallen der Corona-Pandemie, die Inflation, die konjunkturellen Unsicherheiten sowie das in vielerlei Hinsicht veränderte Einkaufsverhalten der Deutschen: Diese Mischung befeuere den Strukturwandel in den Innenstädten zusätzlich. Gleichwohl sei Resignation keine Lösung.

Unstrittig ist für Zeizinger, dass sich alle Beteiligten hinterfragen müssen. „Politik, kommunale Verwaltungen, Einzelhandel und Kundschaft stehen in der Verantwortung, bei all den turbulenten Verschiebungen nicht den gesellschaftlichen Kompass aus den Augen zu verlieren“, formulierte er anfangs noch diplomatisch. Doch dann schob er den Schwarzen Peter den Hausbesitzern zu: Denn niemand könne ernsthaft bestreiten, dass es teilweise gravierende Fehlentwicklungen bei Vermietung und Verkauf gebe.

Zeizinger sieht bei etlichen Immobilienbesitzern „zu viel rein renditegetriebenes Kalkül“. Sprich: lieber den schnellen Euro mit einer vielleicht kurzlebigen Branche als eine nachhaltige Vermietung. Deshalb sei es wichtig, durch aktives, gemeinsames Ansiedlungsmanagement der Stadt und der Immobilieneigentümer eine wertige Nutzung zu ermöglichen.

Auch Neugründungen im Handel, die (noch) keine hohen Margen erwirtschafteten, aber innovativ agierten, verdienen nach Ansicht Zeizingers die Chance, ihren Platz zu finden. Sein Credo: „Es braucht einen Dialog zwischen Vermietern, Mietern und helfenden Händen der Wirtschaftsförderung.“

Der Einzelhandelsexperte streute noch eine Mut machende Anmerkung in seinen Vortrag ein: „Dass Homeoffice im Zuge von Corona an Boden gewonnen hat, ist für kleinere und mittelgroße Kommunen eine Chance. Denn zunehmend mehr Menschen pendeln nicht mehr so oft in die Großstädte, sondern besinnen sich auf die Einkaufsmöglichkeiten vor der heimischen Haustür.“

Bürgermeister Jörg Rotter meldete sich in der Diskussion mehrfach zu Wort. Seine Einschätzung: „Der Wandel ist für uns alle spürbar. Unsere Einflussmöglichkeiten als Stadt sind allerdings sehr eng begrenzt. Teilweise werden städtebauliche Aufwertungsprogramme, die wir mit viel Aufwand anschieben, durch Negativ-Tendenzen in der Geschäftswelt konterkariert.“ So sei beispielsweise das Hessische Ladenöffnungsgesetz, das Service und Warenverkauf bis Mitternacht erlaubt, ein klassischer Fall von „das kann auf die Füße fallen“. Nämlich dann, wenn in Ortskernen plötzlich Betrieb zu nachtschlafender Zeit herrsche. Betrieb, der Anwohner in Unruhe versetze, nachdem dort neue Geschäfte eingezogen seien: Läden, die die Möglichkeiten beim Thema Öffnungszeiten voll ausreizten.

Kopf in den Sand? Das – da war sich Rotter mit Gastreferent Zeizinger einig – sei trotz aller Schwierigkeiten keine Option. Im Gegenteil: Die Kommune sei aktiv und liefere viele gute Impulse. Als Beispiele nannte der Bürgermeister die Belebung zentraler Plätze durch Wochenmärkte oder ein attraktives Anreiz- und Förderprogramm für Gebäude- und Grundstückssanierung. Magistrat und Wirtschaftsförderung hätten auch bei der Reaktivierung von Brachen erfolgreiche Vermittlungsdienste geleistet. In Urberach eröffnete die Bäckerei Weller eine Filiale im ehemaligen Modehaus Schwarzkopf. In Ober-Roden fand durch kommunale Unterstützung ein Anbieter von Wärmepumpen passende Geschäftsräume, und ins ehemalige Kleidergeschäft Schleinkofer & Kern an der Schranke zieht im Sommer ein Familiencafé ein.

Doch nicht jeder ehemalige Laden kann zur Kneipe werden, und nicht in jedem leerstehenden Lokal dürfen Handys verkauft werden. Dazu müssen die Hausbesitzer eine Nutzungsänderung beantragen.

„Das war aus meiner Sicht ein konstruktiver Dialog. Offen und ehrlich wurde diskutiert. Diesen Ansatz müssen wir beibehalten, denn die Herausforderungen sind viel zu groß, um die Zügel schleifen zu lassen“, lautete Andrießens Fazit. (Michael Löw)

Aufbruchstimmung: Im ehemaligen Modehaus Schleinkofer & Kern will noch im Sommer ein Familiencafé eröffnen. © Michael Löw

Silvio Zeizinger © -