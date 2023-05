Rödermark: Nie nur Politiker gewesen

Von: Michael Löw

Wer hart arbeitet, darf auch genießen. Das war eine von Walter Fausts Maximen. Im Garten seines Hauses in der Traminer Straße hieß er – wie hier beim 90. Geburtstag – gern Gäste willkommen. © Ziesecke

Walter Faust ist tot. Der langjährige Bürgermeister von Urberach und Rödermark und Kreistagsvorsitzende starb am Freitag im Alter von 91 Jahren, teilt der amtierende Verwaltungs-Chef Jörg Rotter mit.

Walter Faust, Christdemokrat aus tiefster Überzeugung, war zeitlebens stolz darauf, nie nur Politiker gewesen zu sein. 25 Jahre arbeitete er als Ingenieur bei der TN. Der Lohn: sechs Patente im Maschinenbau. Trotzdem kennen die meisten Rödermärker Walter Faust als Kommunalpolitiker. Er war von 1970 bis 1976 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Urberach. Nach exakt 25 Jahren TN war Walter Faust zum Nachfolger von Adam Spamer gewählt worden. Der Zusammenschluss von Urberach und Ober-Roden machte ihn für fünf Jahre zum Ersten Beigeordneten beziehungsweise Stadtrat von Rödermark. Als Bürgermeister Karl Martin Rebel Landrat wurde, stieg Walter Faust zu seinem Nachfolger auf. Zwölf Jahre – von 1982 bis 1994 – stand er an der Spitze der Verwaltung. In seine Zeit als Gemeindebürgermeister fiel der Bau der Halle Urberach, die auch knapp 50 Jahre nach dem ersten Spatenstich die gute Stube des Stadtteils ist. Der Rödermark-Bürgermeister Walter Faust trieb die wirtschaftliche Entwicklung voran. In seiner Eigenschaft als Kämmerer verkündete er Jahr für Jahr neue Rekorde bei der Gewerbesteuer.

Mit 63 ging Walter Faust in den Ruhestand. Ein öffentliches Einmischen in die Politik hat er sich seither verkniffen. In kleinem Kreis räumte Walter Faust einmal ein, dass er kurz an eine dritte Amtszeit gedacht hatte: „Die 1994 erstmals mögliche Bürgermeister-Direktwahl hätte mich gereizt.“

Im politischen Räderwerk des Kreises Offenbach engagierte er sich nach seiner Pensionierung verstärkt ehrenamtlich. Auch dort tat er es schlussendlich an herausgehobener Stelle: als Kreistagsvorsitzender in den Jahren 1993 bis 2006.

Walter Faust konnte penibel korrekt auf Präzision pochen. Klar und bestimmt in seinem Handeln, doch zugleich jovial, freundlich und offen, ausgestattet mit der Fähigkeit, auch mal die berühmten Fünfe gerade sein zu lassen: So, durchaus mit Widersprüchen in seiner charismatischen Persönlichkeit, werden viele Weggefährten den gebürtigen Urberacher in Erinnerung behalten.

Die Partnerschaft mit seiner 2020 verstorbenen Ehefrau Inge, das Familienleben mit Kindern und Enkeln, seine enge Bindung an die katholische Kirchengemeinde St. Gallus sowie intensiv gepflegte Freundschaften auch über Ländergrenzen hinweg, beispielsweise mit langjährigen Mitstreitern in den Partnerkommunen Tramin und Bodajk: All das waren für Walter Faust zentrale Grundpfeiler seines Lebens.

Als er an seinem 60. Geburtstag als Anerkennung für sein großes gesellschaftliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, hat der damalige Erste Stadtrat und spätere Bürgermeister Alfons Maurer in seiner Laudatio auf eine Reihe von Schlüsselbegriffen aufmerksam gemacht. Mit Blick auf Walter Faust sagte er an jenem Tag: „Sie, die Popularität, fällt nicht vom Himmel und ist nicht die Frucht vieler Schlagzeilen und geschickter Publicity. Sie, die Popularität, ist – jedenfalls in der Kommunalpolitik – vielmehr das Ergebnis eines unermüdlichen Einsatzes dort, wo Meinungen gebildet werden: in den Familien, in den Vereinen, vor Ort, an der viel beredeten Basis.“

Bürgermeister Jörg Rotter hat ganz ähnliche Empfindungen. Bürgernah im Sinne von nahbar, den Menschen zugewandt und aufgeschlossen für Dialog: All das sei Walter Faust immer gewesen. „So habe ich ihn kennen- und schätzen gelernt. Er war mir freundschaftlich verbunden“, betont Rotter. Den Verstorbenen würdigt er mit einfühlsamen Worten: „Mit Walter Faust verlieren wir einen Menschen, der viel Gutes für das Zusammenwachsen unserer Stadt bewirkt hat.“ (Michael Löw)