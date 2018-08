Nothilfe für Kinder: Leere Kita wird wiederbelebt

Sie dient als Notquartier für 85 Kinder, die ihre eigentliche Kita wegen eines Wasserschadens nicht nutzen können. Wegen eines Leitungswasserschadens muss die Kita Zwickauer Straße für mehrere Wochen geschlossen bleiben. Die gesamte Kita erhält einen neuen Boden – und das kann dauern. Der Betrieb wird nach den Sommerferien ab dem 6. August neu organisiert. Bedeutet: Die Kinder werden ab Montag auf andere Kitas verteilt, bis sie umziehen können in die Not-Kita Lessingstraße.

+ Bürgermeister Roland Kern und die Chefin der Kommunalen Betriebe, Petra Henkel, auf der Baustelle. Beide sind froh, dass die Kita-Aufsicht des Kreises bei der auf neun Monaten befristeten Betriebs-Gestattung sich kooperativ gezeigt hat. Die zweite Ebene auf Stelzen darf allerdings nicht mehr genutzt werden. Das verhindern neue Sicherheitsbestimmungen. © Pelka

Seit Mittwoch vor einer Woche richten Mitarbeiter des Betriebshofs der Kommunalen Betriebe und Handwerker die alte Kita so weit wieder her, dass die Kleinen kommen können. „Wir wären am 6. August startklar gewesen“, sagt Kern. „Aber die Legionellenprüfung dauert noch 14 Tage.“ Sämtliche Frischwasserleitungen wurden zwar sorgfältig gespült. Das reicht aber nicht. Nach einem so langen Stillstand könnten sich gefährliche Legionellen gebildet haben. Deshalb gehen alle lieber auf Nummer sicher.



Das Außengelände wurde bereits gerodet. Es sah aus wie ein Dschungel. Als Teeküche dient eine von der Stadt eingelagerte alte Küche, die nun gute Dienste leistet. Die Böden sind noch in Ordnung, ebenso die sanitären Anlagen. Spülkästen mussten allerdings erneuert werden.