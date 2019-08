„Handkäs mit Blutwurst“: Hans Röhrig ist Handkäs-König

Das Handkäs-Testing der Kolpingsfamilie in Ober-Roden entscheidet Hans Röhrig mit seinem „Handkäs mit Blutwurst“ für sich.

Ober-Roden – Nicht nur die heimelige Atmosphäre im alten Hof der Kelterfreunde Ober-Roden in der Frankfurter Straße zog die Menschen in Scharen an, sondern sicher auch der Duft, der bis auf die Straße drang: Apfelwein, verschmolzen mit Handkäs – ein Traum für (fast) jeden Hessen. Die Kolpingsfamilie hatte erstmalig zum Handkäs-Tasting eingeladen.

Die Idee hatte Sandra Jäger mitgebracht und sie in eine praktikable Form umgesetzt: Sieben Ober-Röder Bürger brachten eine große Schüssel ihrer Lieblings-Variante an Handkäs-Zubereitung mit in den Hof. Dort wurde sie von fleißigen Helfern in kleine (bereits recycelte) Schälchen umgefüllt und – mit Nummern versehen – zusammen mit Bauernbrot zum Verkosten auf die Tische gestellt. Etwa ein Viertel eines normalgroßen Handkäses für jeden Teilnehmer pro Zubereitungsart: danach konnte gewertet werden. Dazu gab‘s eine spezielle Kolpings-Variante: nicht etwa normale Punkte, sondern kleine gelbe Zebrastreifen in Erinnerung an das derzeitige Rödermärker Reizthema Nummer 1 konnten für die sieben verschiedenen Varianten vergeben werden mit dem Ziel, dem Handkäs-König die goldene Krone zu verleihen.

Die rund 60 Portionen reichten gerade mal so für die vielen neugierigen Gäste – einige Portionen wurden sogar extra auf Bitten hin für Kirchgänger aufgehoben, die erst nach der Abendmesse zur Verkostung kommen konnten. Es wurde viel probiert und geschmeckt, noch einmal nachgefasst, erfreut bewundert oder eher mit einem schwankenden Blick noch einmal zurückgestellt. Es wurde diskutiert und aufgeschrieben, wieder geschmeckt und mit so manchem Schluck hofeigenem Äppler hinuntergespült. Es gab Vermutungen, wer wohl welchen Handkäs mitgebracht hatte, und es gab als neutralisierenden Abschluss auch noch einen besonders leckeren, von Sandra Jäger frisch zubereiteten laktosefreien Kochkäse – so quasi als Deckel auf so viel Handkäs.

Handkäs mit Blutwurst gewinnt

Vom ersten Moment der Abstimmung an kristallisierte sich ein klarer Favorit heraus; doch die Auswertung geschah ganz offiziell in der Hofküche, ehe die Sieger im proppevollen Hornungschen Garten verkündet wurden. Manuela Murmann, Sandra Jäger und Kolpings-Chef Markus Wehner gaben die Ergebnisse bekannt: Fast gleichhohe Punktwerte bekamen die Apfelwein-Variante von Martina Nielsen, das mediterrane Carpaccio (in dünnen Scheibchen) von Adrienne Erkelenz, die Variante „à la Papa“ von Norbert Jäger und das Rezept mit Oliven, Tomaten und Kräutern von Jürgen Schott. Auf dem dritten Platz landete mit 34 Punkten der Handkäs mit Dijon-Senf, karamellisierten Cashew-Kernen und trockenem geröstetem Kümmel von Uschi Müller. Mit 59 gelben Streifen wurde das Handkäs-Tatar von Ingo Teike belohnt. Die Krone des Handkäs-Königs aber, zusammen mit einem Handkäs-Steingut-Töpfchen, bekam Hans Röhrig verliehen für seine sehr originelle Komposition „Handkäs mit Blutwurst“, für die er 83 Wertungen bekam.

Strahlend verriet er anschließend sein zum großen Teil selbst kreiertes Rezept, das er gerne mit allen Verkostern teilte. Nicht jedem war beim Schmecken klar, was er da in der cremigen Variante gerade zu sich nahm: „Ich habe erst am Schluss gemerkt, dass da Blutwurst drin war“, wunderte sich so mancher Esser.

Oder aber auch die verwunderte Bemerkung: „Ich kann da gar nicht so viele Unterschiede feststellen!“ Dass die verwendeten Schüsselchen ursprünglich einmal bei Aldi als Griechische-Joghurt-Verpackung zum Zuge gekommen waren, entspricht ganz der Philosophie des derzeitigen Kolpings-Projektes der Nachhaltigkeit auf allen Ebenen.

„Wir sind auch auf unseren Festen schon lange weg vom Wegwerf-Besteck und nutzen lieber unseren Fundus, der halt immer wieder gespült wird“, erläutert die Küchenchefin Manuela Murmann. „Und wir versuchen viel anzubieten, was man einfach in die Hand nehmen kann.“

Erst einmal freuen sich die Besucher, dass es hoffentlich bald schon im Hof lecker weiter geht – wenn nämlich im Herbst die Kelterfreunde wieder zum frisch gepressten Most von Rödermärker Streuobstwiesen einladen. chz