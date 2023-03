Horror in der eigenen Wohnung: Bewohner von Einbrechern gefesselt und ausgeraubt

Von: Marvin Hinrichsen

In Rödermark wurden bei einem Einbruch zwei Personen gefesselt und verletzt. Die Einbrecher entwendeten mehre tausend Euro Bargeld.

Rödermark – Es ist das Horrorszenario eines jeden Hausbewohners. Bei einem Raubüberfall auf ein Wohnhaus in Rödermark an der Moselstraße am Donnerstagabend (30.03.2023) wurden zwei Menschen von vier Einbrechern gefesselt und verletzt. Wie die Polizei berichtet, brachen die vier Tatverdächtigen gegen 23 Uhr auf gewaltsame Weise ein Kellerfenster auf. Als sie im Wohnhaus waren, fesselten sie einen Senioren und forderten von ihm Bargeld.

Anschließend drangen die Täter in das Obergeschoss des Hauses ein und gelangten in eine weitere Wohnung. Auch dort fesselten und verletzten die Einbrecher ihr Opfer, diesmal einen jüngeren Anwohner. Laut Mitteilung der Polizei durchsuchten die Täter lange das Haus und flüchteten im Anschluss mit mehreren tausend Euro Bargeld.

In Offenbach wurden bei einem Einbruch an der Moselstraße zwei Personen gefesselt und verletzt. Die Einbrecher entwendeten mehre tausend Euro Bargeld. (Archivbild) © MiS/IMAGO-Images

Rödermark: Gefesselte Opfer können sich selbst befreien

Beide Bewohner konnten sich nach der Flucht der Einbrecher befreien und verständigten die Polizei in Rödermark. Beide Personen wurden durch die Fesseln an den Händen verletzt. Die etwa 25 bis 30 Jahren alten Täter, sollen überwiegend dunkel gekleidet gewesen sein. Ebenso hätten die Einbrecher während der Tat Handschuhe und Sturmmasken getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen davon aus, dass einer der Täter bereits im Vorfeld das Haus ausgekundschaftet hat. Sollte Passanten oder Anwohnern verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatzeit von zwischen 23 und 1.30 Uhr aufgefallen sein, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 06980981234 zu melden. (Marvin Hinrichsen)

