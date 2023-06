Rödermark: Parlament wird digitaler

Von: Michael Löw

Magistratsvorlagen und Anträge der Fraktionen wurden bei der Mai-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung erstmals auf zwei Leinwände projiziert. Die Besucher hatten’s leichter, die Debatte zu verfolgen. © Michael Löw

Auf großen Leinwänden hatten die Besucher des Stadtparlaments Rödermark die Sitzungsunterlagen vor Augen. Lob gab’s von allen Seiten. Ein weiterer Schritt zur Digitalisierung ist jedoch höchst umstritten.

Rödermark – Wie digital ist das Rödermark-Parlament? Zwei große Leinwände, auf die die Diskussionsvorlagen projiziert wurden, rückten diese Frage nach der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung buchstäblich ins Licht der Öffentlichkeit.

Die Besucher sahen Vorlagen des Magistrats und Anträge der Fraktionen samt deren Begründung und konnten auf dieser Basis der Diskussion leichter folgen. Stadtverordnetenvorsteher Sven Sulzmann (CDU) bekam manche positive Rückmeldung und hofft: „Vielleicht kommen jetzt mehr Besucher, um sich ein Bild von den politischen Entscheidungen zu machen.“ Zweiter positiver Nebeneffekt: Die notwendige Technik ist in der Kulturhalle vorhanden; die Stadt hatte keine Extrakosten.

Kostenlos für den Steuerzahler ist die Digitalisierung der einzelnen Parlamentarier. Fast jeder von ihnen ruft die Sitzungsunterlagen an seinem Platz vom Tabletcomputer oder vom Laptop aus ab. „Das sind alles private Geräte“, lobt Sulzmann das Engagement der Kolleginnen und Kollegen. Bei technischen Problemen, so seine Erfahrungen, helfen computeraffine Fraktionsmitglieder auf dem kleinen Dienstweg. Und wenn neue Passwörter oder Sicherheits-Updates nötig sind, ist die städtische IT-Abteilung im Rathaus Ober-Roden zur Stelle.

Laptops und Tablets machen das Parlament ein Stück weit umweltfreundlicher. 98 Prozent des vor den Sitzungen verteilten Papiers wird weggeschmissen, schätzt Sulzmann. Bei einer knapp zentimeterdicken Akte für jeden Parlamentarier lässt sich da einiges sparen.

Umstritten sind jedoch Bild- und Tonübertragungen, sogenannte Livestreams, aus dem Parlament. Ihre Befürworter sagen, dass sie die politische Arbeit für Interessierte transparenter und für andere überhaupt sichtbar machen. Sulzmann geht davon aus, das sie „über kurz und lang auch in Rödermark kommen“.

Er kann aber auch die verstehen, die Bedenken haben. Kaum einer der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker habe je einen Rhetorikkurs besucht. Eine laufende Kamera steigert die Angst, sich zu Wort zu melden. Jeder Verhaspler, der im Saal oder auf der Empore allenfalls für Gelächter sorgt, kommt durchs Internet theoretisch in die ganze Welt.

Weit größer ist jedoch die Angst, dass in lokalen oder regionalen Foren Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen oder verfälscht werden. Parlamentspräsident Sulzmann kann auch das nachvollziehen, hält aber dagegen: „Wer streamt, muss dieses Risiko eingehen.“

Livestreams aus dem Parlament sind eine alte FDP-Forderung. Fraktionsvorsitzender Tobias Kruger bezeichnet sie gar als „Herzensangelegenheit“: „Nur so können wir die Leute mitnehmen. Die denken sonst, wir sitzen in unserer politischen Blase.“ Transparenz ist für Kruger ein wirksames Mittel gegen Demagogen und populistische Rattenfänger. Nach der Sommerpause will er einen neuen Antrag für die Livestreams vorlegen: „Auch wenn’s manche Kollegen nicht mehr hören können.“ (Michael Löw)