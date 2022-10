Rödermark: Plätzchen, die das Fürchten lehren

Sowohl das Teigbereiten als auch das Verzieren der fertigen Gruselplätzchen stand bei den Kindern im „SchillerHaus“ hoch im Kurs. © Ziesecke

„Wollt ihr eure Eltern oder Geschwister erschrecken? Wir backen schaurige Gespenster für Halloween und knüpfen Spinnennetze.“ Mit solch gruseligen Versprechungen lockte das Betreuer-Team der Kinder- und Jugendfarm Rödermark Kinder ab sechs Jahren zur Ferienfreizeit ins „SchillerHaus“. Unterstützt von Ilyeda Engin, staunte Sozialarbeiterin Jutta Winheim über die Energie der Truppe. „Das sind diesmal unwahrscheinlich fleißige Kinder, und kreativ sind sie auch noch!“

Rödermark - Das Backen wurde rasch zum Lieblingsgeschäft; und was an Teigausstechern empfohlen war, wurde schnell zur Seite gelegt, um eigenen Ideen Platz zu machen. Die Kinder haben eigene Formen geschaffen, Zuckerguss und Teig wurden mit Lebensmittelfarben in gruseliges Grün-Schwarz oder Blau-Grau umgewandelt. Jutta Winheim sorgte für die notwendigen Zutaten, verteilte sie, gab Ratschläge und behielt alles im Überblick. Die Kinder bekommen gleich kleine Aufgaben, damit sie sich einbringen können und vielleicht auch bald mit im Team sind.

„Natürlich macht mir das auch Spaß. Ich verbringe schließlich meinen Urlaub hier, und wenn mir das nicht ganz viel Spaß machen würde, würde ich das ja nicht tun“, erklärte sie ihre Rolle als ehrenamtliche Leiterin. Das tiefe Blau landete nicht nur auf den Plätzchen, sondern beim Kneten auch an den Händen und beim Abschlecken direkt im Mund – blaue Zähne und Zunge sind hier normal. Alles Gebackene und Gebastelte können die Kinder am Ende mit nach Hause nehmen.

Am morgigen Freitag steigt ab 15 Uhr auf der Kinder- und Jugendfarm das Kürbisfest. Kinder können sogar ohne Anmeldung spontan vorbeikommen. Mit 7,50 Euro Materialgeld sind sie dabei; Mitglieder im Farmverein können kostenlos mitmachen. Ausreichend viele Kürbisse werden besorgt. Schon heute will die Gruppe im „SchillerHaus“ einen großen Topf voller Kürbissuppe kochen, der am Freitag die Gäste wärmen soll, ehe die Farm so langsam in den Herbst- und Winterschlaf geht.

Für das Team um Jutta Winheim geht’s am 26. November weiter, wenn das „SchillerHaus“ ab 14.15 Uhr wieder zum Adventskranz-Binden offen steht - Kerzen und Dekomaterial sollten mitgebracht werden, um einen ganz eigenen Adventskranz zu zaubern. Neu in diesem Jahr ist die Pralinen-Werkstatt für Sechs- bis 15-Jährige am 17. Dezember ab 10 Uhr. An diesem Tag entstehen gegen 15 Euro Kostenbeitrag (Vereinsmitglieder 10 Euro) süße Weihnachtsgeschenke.

„Bei uns zuhause habe ich mit meinen Kindern immer am Heiligen Abend vormittags zum Herunterkommen aus dem vorweihnachtlichen Trubel Pralinen gemacht. Das hat mir die letzten Jahre gefehlt, und nun verwirkliche ich es in diesem Kurs“, verrät Jutta Winheim. Anmeldungen für beide Kurse bei Susan Müßig bei den „Römkids“, Telefon 06074 911625. (Christine Ziesecke)