Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei beim „TOWABO“

Ober-Roden - Nach einem eskalierten Streit auf einer Faschingsveranstaltung des FC Germania Ober-Roden ermittelt die Polizei. Gesucht wird ein unbekannter Partygast, der in einem gelben Köstüm beim „TOWABO“-Maskenball feierte.

Die Polizei sucht Zeugen einer handfesten Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntag in der Kulturhalle an der Dieburger Straße bei einer Faschingsveranstaltung des FC Germania Ober-Roden („TOWABO“) ereignet hat. Gegen 2.40 Uhr geriet ein 25-Jähriger mit einem etwa gleichaltrigen Mann vor der Gardere in Streit. Der Unbekannte schlug daraufhin auf den 25-Jährigen ein, der zu Boden stürzte und kurz bewusstlos wurde. Der Student aus Deggendorf erlitt eine aufgeplatzte Lippe und hatte Nasenbluten. Der Täter war laut Polizei etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte kurze blonde Haare und trug ein gelbes Kostüm. Besucher der Veranstaltung, die den Vorfall gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074/837-0.

Zu einem zweiten Zwischenfall am Sonntagabend kommt es in der Nähe vom Bahnhof Ober-Roden: Zwei etwa 16 Jahre alte Straßenräuber überfallen einen jungen Fußgänger in der Dieburgerstraße. (dr)

