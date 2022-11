Prägender Unternehmer

Bürgermeister Jörg Rotter (links) überreichte Hans-Dieter Günther (rechts) die Rödermark-Medaille. Zu den Gratulanten zählten auch Erste Stadträtin Andrea Schülner und Till Andrießen (Zweiter von rechts) von der städtischen Wirtschaftsförderung. Das © entstand beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Foto: eyssen

Rödermarkmedaille in Gold an Hans-Dieter Günther

Rödermark – Im Anschluss an die Hauptversammlung der CeoTronics AG in der Kulturhalle ist der Unternehmensmitbegründer, ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Dieter Günther, von Bürgermeister Jörg Rotter mit der Rödermark-Medaille in Gold ausgezeichnet worden. Zudem wurde Günther zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates des Unternehmens ernannt.

Hans-Dieter Günther ist der Erste, der die kürzlich geschaffene Rödermark-Medaille bekam. Mit der Auszeichnung will der Magistrat das herausragende Wirken Günthers auf wirtschaftlichem Gebiet würdigen.

„Mit ihrem unternehmerischen Engagement haben sie etwas Außergewöhnliches auf den Weg gebracht“, würdigte Jörg Rotter in seiner Laudatio Hans-Dieter Günther. Entstanden sei ein Hightech-Unternehmen, das aktuell rund 130 hoch qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt und weltweit erfolgreich Audio- und Videosysteme entwickelt. Hans-Dieter Günther habe mit „Pioniergeist und Weitblick“ die Weichen gestellt, als er 1985 mit seinem Geschäftspartner Berthold Hemer die Ceotronics GmbH gründete, woraus eine „ökonomische Erfolgsgeschichte mit Strahlkraft wurde“, so der Bürgermeister.

Im Lauf der Jahre wurde aus der GmbH eine AG. Rotter freute sich, dass Hans-Dieter Günther, den kaufmännisches Geschick und Beharrlichkeit auszeichne, mit seinem Unternehmen trotz globaler Expansion immer die Verbundenheit und Verankerung zu Rödermark gezeigt habe. Weltumspannende Aktivitäten seien gepaart gewesen mit Bodenständigkeit. Als Beleg dafür nannte der Bürgermeister das ehrenamtliche Engagement Günthers beim MTV, der Viktoria und der Sängervereinigung Sängerlust Edelweiß.

CeoTronics entwickelt und produziert seit 25 Jahren elektronische Systeme für Kommunikation unter Extrembedingungen. Zuletzt war Hans-Dieter Günther stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. Der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Löw würdigte ebenfalls das Wirken seines Vorgängers im Amt, der schon immer auf der Suche nach unternehmerischen Herausforderungen gewesen sei. Irgendwann sei Günther, so berichtete Löw, dann das Thema „Hören in einem schwierigen Umfeld“ über den Weg gelaufen und er habe das große Potenzial dieses Bereichs erkannt und mit Berthold Hemer 1985 Ceotronics gegründet.

Von Anfang an sei immer sehr viel in die Zukunft und Entwicklung des Unternehmens investiert worden, lobte Löw. Günther habe den Börsengang in den späten neunziger Jahren mit viel Beharrlichkeit durchgezogen und im Laufe der Jahre seinen Sohn Thomas H. Günther, den heutigen Vorstandsvorsitzenden, als Nachfolger aufgebaut. Nach einer krankheitsbedingten Pause vor über zehn Jahren, in deren Folge Hans-Dieter Günther den Aufsichtsratsvorsitz aufgeben musste, kehrte er nach überstandener Krankheit als stellvertretender Vorsitzender zurück. Dieses Amt hatte er bis zur diesjährigen Hauptversammlung inne. „Wir wollen auf ihren Rat nicht verzichten“, meinte Matthias Löw. Daher habe der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, Hans-Dieter Günther zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen. ey