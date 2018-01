Gangster lieben BMW-Technik

Fünf BMW-Besitzer aus Langen, Dreieich und Rödermark merkten am Mittwoch wieder einmal, wie beliebt ihre Marke bei professionellen Autoknackern ist. Die hatten nachts ihre Autos aufgebrochen und teure Elektronik ausgebaut. Christian Dippel aus der Kapellenstraße in Ober-Roden ist eines der Opfer. Er fand seinen weißen „Dreier“ ohne Lenkrad und Schaltknauf vor. Die Täter hatten das hintere Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen und sich dann ans Werk gemacht. Immerhin: Das Navigationsgerät blieb drin. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei gestern nicht beziffern.

Nach Wochen relativer Ruhe haben die Autoknacker jetzt wieder an mehreren Orten zugeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um bestens organisierte Banden aus Osteuropa, überwiegend aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, handelt. Ganze Serien von BMW-Aufbrüchen gab es in Rödermark schon Anfang 2016 und Anfang 2017. Die Täter suchen ihre Beute in verkehrsgünstig gelegenen Ecken der Stadt - also in Straßen, von denen sie über Bundesstraßen oder Autobahnen schnell verschwinden können. Die Kapellenstraße passt in dieses Muster.