Rödermark: Projekt für die Kinder von morgen

Von: Michael Löw

Die nachmittägliche Leere täuscht, die Schul-Dependance im Breidert platzt aus allen Nähten. Der Kreistag hat vor knapp einer Woche einen Neubau beschlossen, der mehr als 30 Millionen Euro kostet. © Michael Löw

Die Filiale der Trinkbornschule im Breidert wird eine „richtige“ Schule. Der Kreistag hat einen 30,5 Millionen Euro teuren Neubau in Rödermark beschlossen. Bürgermeister Jörg Rotter lobt die „ganz wichtige Standortentscheidung“.

Rödermark – Die schwarz-grüne Stadtregierung fährt in Sachen neuer Baugebiete bekanntlich einen defensiven Kurs. Obwohl die Einwohnerzahlen insgesamt nicht – wie in Rodgau – nach oben schnellen, steigt die Zahl der Grundschüler in Ober-Roden: Mehr Geburten und viele Flüchtlingskinder aus der Ukraine sind zwei Gründe für einen erhöhten Platzbedarf, außerdem werden Räume für Intensivklassen gebraucht. Die Trinkbornschule im Ortskern kann nicht wachsen.

Vor diesem Hintergrund diskutieren Stadt und Kreis schon seit Jahren über die Erweiterung der Schul-Dependance im Breidert. Jetzt hat der Kreistag die große Lösung beschlossen: einen Neubau mit 3 100 Quadratmetern Nutzfläche und Platz für 300 Kinder.

Er kostet gut 30,5 Millionen Euro. Den Löwenanteil, 26 Millionen Euro, bezahlt der Kreis als Schulträger. Rödermark muss einen Eigenanteil von etwas mehr als 4,5 Millionen Euro aufbringen. Darin ist eine jährliche Steigerung der Baupreise um fünf Prozent als Risikopuffer eingeplant.

Die Arbeiten im Breidert sollen schon im Frühjahr 2024 beginnen – und zwar in zwei Abschnitten. So will der Architekt ein teures Provisorium vermeiden. Zunächst entstehen Klassen-, Mehrzweck- und Verwaltungsräume. Während dieser Zeit geht in den alten Pavillons der Unterricht wie gewohnt weiter. Soweit dies unter Baustellen-Bedingungen möglich ist. Nach dem Umzug von Kindern, Lehrern und Lehrerinnen werden die Pavillons abgerissen. Dort werden die Sporthalle und die Mensa gebaut. Der Kreis lässt außerdem Container aufstellen, damit’s keine Engpässe gibt.

Der Zeitplan sieht so aus: Fertigstellung des ersten Bauabschnitts Anfang 2026, Inbetriebnahme des zweiten Abschnitts zum Beginn des Schuljahres 2027/2028.

Das Darmstädter Architekturbüro Dierks, Blume und Nadesy schlägt dem Kreis ein vielschichtiges Energiekonzept vor: hochgedämmte Gebäudehülle, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlage zur Deckung des Strombedarfs, Wärmepumpe mit einer Niedrigtemperatur-Gastherme. Die jährlichen Betriebskosten sind mit rund 400 000 Euro einkalkuliert.

Die Gasheizung stieß auf scharfe Kritik der Grünen-Kreistagsfraktion. Die begrüßt den Neubau grundsätzlich, wollte ihn aber von vornherein CO2-neutral bauen lassen. Soll heißen: ohne fossile Brennstoffe zu verfeuern. „Bei einer Investition, die für Jahrzehnte vorgesehen ist und für die schon in naher Zukunft Kostensteigerungen aufgrund von steigenden CO2-Abgaben anfallen, dürfte sich die Installation einer Gastherme schon bald als Fehler herausstellen. Für die Erreichung des Klimaziels hat sich der Kreis Offenbach trotz Photovoltaikanlage einen klassischen Fehlstart geleistet“, begründete Werner Kremeier das Nein seiner Fraktion. Die hatte eine noch stärkere Dämmung, eine leistungsfähigere Wärmepumpe und zusätzliche Solarkollektoren gefordert.

Der Rödermärker CDU-Kreistagsabgeordnete Ralph Hartung hielt dagegen: „Es ist unfassbar, dass Bündnis 90 / Die Grünen deshalb dem Projekt in Gänze die Zustimmung verweigert hat!“ Besonders sauer stößt ihm auf, dass mit dem grünen Landtagskandidaten Mahfooz Malik auch ein Rödermärker gegen den Schulbau in Ober-Roden gestimmt hat.

Bürgermeister Jörg Rotter lobt „die ganz wichtige Standortentscheidung“. Denn die Trinkbornschule – mit zusammen mehr als 600 Kindern und 40 Lehrkräften im Ortskern und im Breidert – ist ohnehin die größte Grundschule im Kreis Offenbach. Platz zum Wachsen ist nur im Breidert. Rotter erwartet daher, dass eine Verselbstständigung der Filiale wieder in den Schulentwicklungsplan aufgenommen wird. Eine „richtige“ Schule im Breidert ist eine alte Forderung aus der Rödermärker Kommunalpolitik. (Michael Löw)