Urberacher Konzertveranstalter ruft Künstler zum Protest auf

Der Konzertveranstalter Harry Beierer ruft die lokale Kulturszene zum Lautwerden auf. Er will mit einem gemeinsamen Protest Normalität einfordern.

Urberach – Der Konzertveranstalter Harry Beierer befürchtet, in den Ruin getrieben zu werden, da er die Corona-Auflagen kaum erfüllen könne. Vielen Restaurants geht es seiner Meinung nach ähnlich. „Nur mit einem gemeinsamen Protest können wir Normalität einfordern!“, sagt der „Red Rooster Rödermark“.

Beierer organisiert viele Konzerte im Wohnzimmertheater von Friederike und Oliver Nedelmann. Da wegen der Abstandsregeln dort aber nur etwa 20 Menschen inklusive den auftretenden Musikern reindürfen, sieht er für Konzerte mit Atmosphäre keine Chance. Eine Erhöhung des ohnehin nicht niedrigen Eintrittspreises kommt für ihn nicht in Frage.

Erste Alternativen tun sich aber auf. Das Konzert mit „The Chain“ findet voraussichtlich am Freitag, 26. Juni, um 20 Uhr im „Dinjerhof“ in der Pfarrgasse statt. Derzeit klärt Beierer mit Hausherr Wilhelm Schöneberger, wie viele Karten für den Auftritt der Fleetwood-Mac-Coverband verkauft werden dürfen.

Für das Konzert von „The ron Lemons & Andreas Kümmert“ hat der „Red Rooster“ seine Beziehungen zum FC Viktoria Urberach spielen lassen, wo er seit 50 Jahren Mitglied ist. Es soll am 9. September, einem Mittwoch, über die Bühne gehen. Der Termin steht, alle weiteren Details muss Beierer noch mit dem Viktoria-Vorstand besprechen.

Sein Ärger über die Corona-Beschränkungen ist groß. Gestern Abend beteiligte sich der „Red Rooster“ am Hygiene-Spaziergang vor der katholischen Kirchen in Urberach. „Ich distanziere mich dabei von jedweder Gewalt in Wort und Schrift, lasse mich aber auch nicht in die extreme linke oder rechte Ecke drängen, sondern gehöre vielmehr wie viele andere Menschen auch zur Mitte unserer Gesellschaft. Kritik und eine andere Meinung sollten aber in einer Demokratie möglich sein“, erklärt er.