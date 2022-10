Reise auf dem Gleis der Nostalgie

Buchpräsentation in großer Runde in der „Station 1“ in Ober-Roden: Rechts: Rödermarks Bürgermeister Jörg Rotter. Dritter von rechts: Landrat Oliver Quilling. © p

Das Buch zum Jubiläum „125 Jahre Rodgaubahn“ ist ab sofort erhältlich. Im Bahnhofslokal in Ober-Roden wurde es offiziell vorgestellt.

Rodgau/Rödermark - „Es sollte nicht nur für Eisenbahn-Insider spannende Lektüre liefern. Wir wollten etwas Kurzweiliges präsentieren, hochwertig gestaltet, mit vielen Fotos, interessanten Texten und Tabellen, auch mit anekdotenhaften Beiträgen zum Schmunzeln. Kurzum: Etwas, das alle Menschen, anspricht und zum Eintauchen in die Vergangenheit animiert.“ So klang der Tenor, als im Bahnhofslokal „Station 1“ in Ober-Roden das besagte Buch druckfrisch einer großen Gästeschar erstmals vorlag.

Frank Martiny, der unter dem Dach der Rodgauer Heimat- und Geschichtsvereine mit Werner Stolzenburg und Volker Böres den Stein zur Aufarbeitung der Geschichte des Schienenstrangs von Offenbach bis Reinheim ins Rollen gebracht hatte, hielt eine Laudatio auf das rund 200 Seiten starke und mit mehr als 300 Fotos opulent bebilderte Werk. Sein Dank galt allen Beteiligten: Den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Offenbach, den neun am „eisernen Weg“ gelegenen Kommunen, diversen Sponsoren, dem Hausherrn Hans-Jörg Vetter für das stilvolle Ambiente. Und nicht zuletzt lobte Martiny den kreativen Einsatz des Buch-Gestalters Thomas Wex sowie der insgesamt 16 Autoren, die ein schillerndes Info-Puzzle zusammengetragen haben.

Beteiligt war auch der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) Rödermark . Dessen Eisenbahn-Experte Herbert Schneider hat das Kapitel zur Entwicklung des Ober-Rodener Bahnhofs zu Papier gebracht. Anschaulich wird nachgezeichnet, wie sich Gebäude, Gleisanlagen, Züge und das örtliche Umfeld seit der Geburtsstunde der Rodgaubahn im Jahr 1896 verändert haben.

Auch regionale Polit-Prominenz war beim Stelldichein der Buchmacher mit von der Partie: Landrat Oliver Quilling, die Bundestagsabgeordnete Patricia Lips in ihrer Funktion als Vorsitzende des HGV Rödermark, Bürgermeister Jörg Rotter und Rodgaus Kultur-Stadtrat Winno Sahm gratulierten und sprachen unisono von einem Vorzeige-Projekt. Sahm rezitierte ein Gedicht von Friedrich Stoltze – passend zur rasenden Entwicklung in Sachen Wirtschaft, Wachstum und Mobilität vor 125 Jahren.

„125 Jahre Rodgaubahn“ ist in einer Erstauflage von 1500 Exemplaren erschienen. Der Vertrieb erfolgt auf Spendenbasis über die Rathäuser sowie die Heimat- und Geschichtsvereine. In Rödermark kann es per E-Mail beim HGV bestellt werden: info@hgv-roedermark.de. In Rodgau ist es gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro unter anderem im Rathaus und in der Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt erhältlich.