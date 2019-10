Die Rodau – ein hessischer Wildbach?

Vor zehn Jahren nahm die Stadt die Renaturierung der Rodau in Angriff. Sie gönnte dem Bach sozusagen eine „Entschleunigung“ von der nicht nur die Natur profitierte: Die Überschwemmungsgefahr in Ober-Roden ist deutlich geringer geworden.

Rödermark – Die Rodau fließt jetzt wieder so naturnah durch die „Grüne Mitte“, dass das Stadtparlament gestern Abend beschloss, sie für den Landeswettbewerb „100 wilde Bäche für Hessen“ anzumelden.

Am 2. Oktober 2009 war es so weit: 27 Jahre nach der ersten parlamentarischen Initiative der Anderen Liste (AL/Grüne) wurde der erste Abschnitt der in den 30er Jahren begradigten Rodau am Oberwiesenweg in Höhe der Kinder- und Jugendfarm so umgeleitet, dass sich der Bach in einem dem früheren Verlauf angeglichenen Bett durch die Landschaft schlängeln konnte. Mit drei Baggerschaufeln voll Erde, die er in das alte Bachbett bugsierte, gab der damalige Bürgermeister Roland Kern dem in Urberach hinter dem RWE-Gelände entspringenden Bach die neue beziehungsweise alte Richtung vor.

Bei einer Radtour der AL erinnerte der Bürgermeister a.D. an die jahrelangen Bemühungen und Planungen, die letztlich im Zuwendungsbescheid vom 18. Dezember 2008 über den Betrag von 439 130 Euro mündeten. 30 Prozent der Kosten mussten seinerzeit noch von der Stadt selbst getragen werden.

Maßnahme kostete die Stadt keinen Cent

Das große Baggern vom 2. Oktober 2009 ist übrigens in einem zehnminütigen Filmchen, produziert von Ulrich Hartmann unter „Die ‚Grüne Mitte‘ in Rödermark“, auf Youtube abrufbar. Da können auch die verschiedenen Vegetationsperioden bis Frühjahr 2011 betrachtet und mit der heutigen Landschaftssituation verglichen werden.

Weitere Station auf der AL-Radtour war der zweite Abschnitt der Renaturierung, der am 27. Mai diesen Jahres kurz vor der Rödermarkringbrücke umgesetzt wurde. Diese Maßnahme kostete die Stadt keinen Cent, weil sämtliche Kosten aus Mitteln der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe des Kreises bestritten wurden. Kreisbeigeordnete Claudia Jäger schaufelte die letzten Brocken Erde zusammen mit Bürgermeister Kern zur Seite. Der war so begeistert, dass er fast knietief im Wasser stand – ohne Gummistiefel.

+ Nasse Füße vor lauter Begeisterung: Bürgermeister Roland Kern war’s beim letzten Abschnitt der Renaturierung egal, dass er im Gegensatz zur Kreisbeigeordneten Claudia Jäger keine Gummistiefel hatte. Foto: Löw

Während der heißen Sommermonate war dieses Teilstück beliebtes Ziel von Familien mit Kindern, die dort ein wunderbares Stranderlebnis hatten. Außerdem verweist die AL darauf, dass dank der renaturierten Abschnitte die Gefahr von Überschwemmungen in den bebauten Ortslagen Ober-Rodens erheblich geringer geworden ist. Dadurch seien immense Mittel für ursprünglich geplante Regenrückhaltebecken gespart worden.

Renaturierung würde Parkplätze kosten

In diesem Sinne soll im weiteren Verlauf der Rodau die Renaturierung fortgesetzt werden. Westlich der Rilkestraße verschwindet der Bach in einem Betonschacht und kommt 60 Meter weiter auf der Wiese der Trinkbornschule wieder ans Tageslicht. Die Rodau hier wieder in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen würde die Stadt rund 250 000 Euro kosten. Widerstand gibt’s aber nicht nur wegen des Geldes, sondern auch, weil mehrere Parkplätze wegfallen.

Letzte Station der AL-Rodautour war die seit dem Rödermarkfestival 2007 wachsende Weidenkirche. Im Juni ließ die Stadt direkt gegenüber eine marode Kanalrohrbrücke abreißen. Deren Stufen nutzten die Pfarrer, um Taufwasser aus der Rodau zu schöpfen. Jetzt soll Ersatz her: Die AL-Radler sprachen sich einhellig für die schon von der Verwaltung ins Auge gefasste Lösung aus, nämlich den Bau eines Holzstegs für Fußgänger und Radfahrer auf einer Stahlkonstruktion. Über die Kosten wird noch gestritten. lö