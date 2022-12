Rödermark besteuert das „Vergnügen“

Die im März 2020 schon einmal beschlossene und im September desselben Jahres wieder aufgehobene Vergnügungssteuer wird zum 1. Januar in Rödermark wieder eingeführt.

Rödermark - Vor zweieinhalb Jahren hatte die FDP dem Magistrat vorgeworfen, den Swingerclub „Oase“ in den Ruin zu treiben. Was von der Stadt damals vehement bestritten wurde. Mit der Verschiebung des Vergnügungssteuer-Starts sollte den betroffenen Betrieben „Planungssicherheit“ ermöglicht werden, so die damalige Begründung.

Die erneute Einführung der Steuer zum 1. Januar hat das Stadtparlament gegen die Stimmen der FDP beschlossen. Wie 2020 lehnten die Liberalen die Vergnügungssteuer ab; an den damaligen Gründen der Ablehnung habe sich nichts geändert. Die betroffenen Betriebe würden durch andere Steuerarten schon genug zur Kasse gebeten. Eine gewinn- und umsatzunabhängige Vergnügungssteuer oben drauf könne da zu einer existenziellen Bedrohung werden.

Der Haushaltsposten Vergnügungssteuer ist vergleichsweise übersichtlich: Einnahmen von 50 000 Euro erhofft sich die Stadt für das Jahr 2023. Rund 11 000 Euro nahm die Stadt per anno durch die Wettbürosteuer ein, die nun abgeschafft werden musste. Kommunale Wettbürosteuern sind laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht es nicht mehr zulässig. (Sascha Eyssen)