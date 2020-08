Brand in „Paramount Park“-Ruine: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Brand in „Paramount Park“-Ruine in Rödermark. Feuerwehr ist im Einsatz.

Ein Brand in der „Paramount Park“-Ruine in Rödermark beschäftigt derzeit die Feuerwehr. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort.

In Rödermark Ober-Roden (Kreis Offenbach) kommt es zu einem Brand .

. Im Keller der „Paramount Park“-Ruine bricht ein Feuer aus.

Die Feuerwehr ist mit etwa 50 Kräften vor Ort.

+++21.11 Uhr: Zu dem Brand in der „Paramount Park“-Ruine in Rödermark Ober-Roden soll es nach neusten Informationen gegen 19 Uhr gekommen sein. Ein Anrufer meldete dichten Rauch aus der ehemaligen Disco. Im Keller des Gebäudes kam es zu einem Feuer, das sich schnell ausbreitete. Mehrere Trupps mit Atemschutz sind im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Löscharbeiten sollen noch einige Stunden andauern.

Rödermark: Brand in „Paramount Park“-Ruine - Dunkler Rauch über Gebäude

Erstmeldung vom Mittwoch, 05.08.2020: Rödermark - Nach ersten Informationen brennt es derzeit in der „Paramount Park“-Ruine in Rödermark Ober-Roden. Dunkler Rauch war zunächst über der ehemaligen Disco zu sehen. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es wurden zudem Kräfte aus Ober-Roden und Mühlheim nachgefordert, insgesamt sollen rund 50 Einsatzkräfte vor Ort sein.

Rödermark: Brand in „Paramount Park“-Ruine - Feuerwehr im Einsatz

Seit einem Großbrand 2006 steht das Gebäude in Rödermark leer. Damals wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst. Was bei dem aktuellen Brand der Auslöser war, ist derzeit noch nicht bekannt. Es soll sich jedoch um einen ausgedehnten Kellerbrand handeln. Die Kapellenstraße ist derzeit in dem Bereich noch voll gesperrt. (red/svw/5vision.media)

+ Die Feuerwehr ist mit 50 Kräften vor Ort, um den Brand in Rödermark zu löschen. © 5vision.media

Wir berichten weiter.

Bei einem anderen Brand in Rödermark im Kreis Offenbach wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr war auch hier mit einem Großaufgebot im Einsatz.