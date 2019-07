"Endlisch Musigg"-Orchester spielt bei "Fête de la Musique" in Straßburg 

Im Herzen von Europa: Das „Endlisch Musigg“-Orchester des Musikvereins Viktoria 08 Ober-Roden sorgte an mehreren zentralen Plätzen in Straßburg für Stimmung.

„Endlisch Musigg“, das Späteinsteiger-Kultorchester des Musikvereins Viktoria 08 Ober-Roden, ist auch im Herzen Europas unterwegs. Die „Fête de la Musique“ in Straßburg war ein weiterer internationaler Auftritt der Truppe.

Ober-Roden – Die „Fête de la Musique“ steht für mehr als Musik. Das Festival hat seinen Ursprung in Paris und wurde zum ersten Mal 1982 gefeiert. Die Idee des Musikers John Cohen, ein solches Festival zu initiieren, wurde vom ehemaligen französischen Kulturminister Jack Lang verwirklicht. Es steht für musikalische Vielfalt, Spontanität und soll jedem Menschen den Zugang zur Musik ermöglichen. Gerade in den vergangenen Jahren folgen immer mehr Musiker und Städte weltweit diesem Ruf.

Seit vielen Jahren wird die „Fete de la Musique“ auch in Straßburg gefeiert – eine Stadt, die für multikulturelle Vielfalt im Herzen Europas steht. Und sie ist „Heimat“ des Europa-Parlaments. Laienmusiker und Profis bringen ihre Leidenschaft auf den kleinen und großen Bühnen auf Plätzen, in den Gassen, in Bars oder an Hausecken zum Ausdruck und die Menschen zum Tanzen.

Die „Fête de la Musique“ ist ebenfalls ein schöner Anlass für Orchester, ihre Projekte an bekannten Orten vorzustellen. „Endlisch Musigg“ hat das Festival im Herzen Europas gleich dreifach bereichert. Die „Musigger“ waren gleichzeitig Akteure, interessierte Musikliebhaber und inmitten der vielen feiernden Festivalgäste auch bis spät in die Nacht unterwegs.

„Endlisch Musigg“ unterhielt das Publikum an drei Mittelpunkten der Stadt: Dirigent Andreas Zöller und seine Leute präsentierten am Place Gutenberg, Place Broglie am alten Rathaus und an der Straßburger Oper ihr Sommerprogramm: „Can‘t take my eyes off you“, „New York, New York“, „Beyond the Sea“ und „My Secret Lovesong“. Beim fröhlichen Applaus der Gäste, der Herzlichkeit der Straßburger und bei einem spritzigen Crémant im Operncafé sprang das Lebensgefühl auf die Rödermärker über: „Ein sensationelles Festival mit Inspiration und Entspannung pur“, meintet Sissy Oberrauter, Gründungsmitglied von Endlisch Musigg.

Die musikalische Vielfalt und gleichzeitig den europäischen Gedanken mitzugestalten und zu leben ist ein Highlight für die Musigger und passt zu deren Leitspruch: „Mehr als Musik … Endlisch Musigg“. (lö)