Afrika-Abend des Netzwerks für Flüchtlinge

Bekömmliches und Bewegendes

+ © Ziesecke Hingucker: Bei jedem Fest mit afrikanischen Teilnehmern von der Farbenpracht und vom Duft allein schon der Mittelpunkt: die Kaffeezeremonie. © Ziesecke

Geographische Informationen an den Wänden, der Duft ungewohnter Gewürze und köstlichen Kaffees in der Luft, in die bunten Farben ihrer Heimat gekleidete Menschen überall in der Kelterscheune zwischen zahlreichen, aber immer noch zu wenigen „ursprünglichen“ Rödermärkern – das sind die Länderabende des Netzwerks für Flüchtlinge in Rödermark (NFR).