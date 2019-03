Liveticker zur  Bürgermeisterwahl in Rödermark

Drei Kandidaten: Wer macht das Rennen?

+ © Symbolbild: dpa Bürgermeisterwahl in Rödermark: Die Einwohner in Rödermark sind am Sonntag, 24. März 2018, aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. © Symbolbild: dpa

Bürgermeisterwahl in Rödermark: Die Einwohner in Rödermark sind am Sonntag, 24. März 2019, aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Wir berichten im Liveticker von der Bürgermeisterwahl in Rödermark.