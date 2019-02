Zum Wahlkampfauftakt ist die Hütte voll 

Der CDU-Stadtverband war sehr erfreut über das große Interesse. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Ralph Hartung erklärte: „Es waren nicht nur Parteimitglieder, sondern auch sehr viele interessierte Bürger und Freunde des Kandidaten gekommen. Ungewöhnlich war insbesondere die hohe Anzahl von jungen Besuchern. Es ist sehr positiv zu bewerten, dass unser Kandidat gerade sehr viele junge Menschen für die Bürgermeisterwahl und damit für die aktive Gestaltung der Stadt motivieren kann.“

+ Jörg Rotter © p

Jörg Rotter machte an dem Abend deutlich, dass von ihm ein kommunikativer Politikstil zu erwarten sei. In einer von Ina Hesemann moderierten Gesprächsrunde stand der Bewerber um die Nachfolge von Roland Kern Rede und Antwort. Der Kandidat nutzte die Gelegenheit, um seine wesentlichen Themen zu skizzieren: Ausbau der Breitband- und Internetversorgung, Stärkung des Ortskerns Ober-Roden durch Stadtumbau, vergleichbares Programm für die Ortskernbelebung in Urberach und maßvolle Flächenentwicklung für Wohnungsbau und Gewerbe.