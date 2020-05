Kitas nehmen nächste Woche eingeschränkte Regelbetreuung auf

Neustart mit halber Kapazität

+ © Jens Büttner/dpa Die Corona-Krise hat auch besonders Familien an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. Nach Pfingsten starten nun die Kitas in Rödermark den Regelbetrieb - vorerst aber nur mit halber Kapazität. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

In den Kitas beginnt nach Pfingsten die eingeschränkte Regelbetreuung. Heißt im Klartext: Auch Eltern, die nicht in den systemrelevanten Berufen arbeiten und bisher keinen Anspruch auf Notbetreuung hatten, können ab 2. Juni ihre Kinder in die Kindertagesstätten bringen.