Leser in Rödermark erinnern sich an heutige Oldtimer

Mit dem VW-Bus sind bunt gestreifte Männer 1968 zum Jubiläums-Frühschoppen des Musikvereins Viktoria 08 Ober-Roden gefahren. So stand’s am 22. Juli in unserer Zeitung – leider falsch: Das Milchauto von Adam Schrod war ein Lloyd LT 600. Mehrere Leser, die sich auskennen, haben uns auf diesen Fauxpas aufmerksam gemacht.

© Archiv hgv