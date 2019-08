Nach Zäsur an Verwaltungsspitze: Andere Liste/Die Grünen sortiert sich neu

Nach der Zäsur an der Verwaltungsspitze (Ausscheiden von Bürgermeister Roland Kern, Beginn der Tätigkeit von Andrea Schülner als Erste Stadträtin) sowie in den eigenen Reihen hat sich die zehnköpfige Fraktion der AL/Die Grünen auf ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause für den Rest der Wahlperiode bis 2021 neu sortiert und verschiedene Stellen neu besetzt.

Rödermark – Dabei hat der Parteivorstand die seit acht Jahren bestehende Koalition mit der CDU als höchst förderlich für die Bürgerinnen und Bürger bezeichnet. Diese werde auf sehr tragfähiger Vertrauensbasis fortgesetzt.

Die parlamentarische Gremienarbeit, so die Versammlung einmütig, sei untrennbar mit dem Namen Stefan Gerl verbunden, der die Fraktionsführung vor 14 Jahren von Roland Kern übernommen habe. Dem 62-Jährigen als Vermessungs-Ingenieur in Diensten der Stadt Frankfurt stehenden Stefan Gerl sprach die AL deshalb einstimmig das Vertrauen für die Fortsetzung seiner Arbeit aus.

Ebenso einstimmig erfolgte die Wahl des 31-jährigen Sozialpädagogen Aaron von Soosten-Höllings zum neuen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Er wurde er für die freigewordene Stelle des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Familie, Soziales, Integration und Kultur nominiert und in der Sitzung am 20. August gewählt. Die 62-jährige Medizinische Fachangestellte Erna Paulson wird die AL in diesem Ausschuss vertreten.

In den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Sicherheit und Energie wurde als weitere AL-Vertreterin die abermals in die Stadtverordnetenversammlung nachgerückte 70-jährige Hausfrau Hannelore Röhrig, in den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss die 50-jährige Fremdsprachensekretärin Christiane Lotz entsandt.

Bei ihrer turnusmäßigen Hauptversammlung im November wird die AL eine neue Parteivorsitzende wählen. Andrea Schülner, die dieses Amt rund zweieinhalb Jahre innehatte, hatte bei ihrem Amtsantritt als Erste Stadträtin angekündigt, den AL-Vorsitz abzugeben: Sie wolle sich voll und ganz auf ihre Aufgabe als Vizebürgermeisterin konzentrieren. (lö)