Parkplatz-Tourismus am Bahnhof Ober-Roden: Anwohner leiden

Problem-Pendler aus dem Süden

+ © Löw Nicht gern gesehen: Autos mit DA- oder DI-Nummernschild nerven die Anwohner der Hermann-Ehlers-, Borngarten-, Taunus-, Rathenau-, Friedrich-Ebert- und Bonhoefferstraße. Pendler aus dem Nachbarkreis parken dort. © Löw

Ober-Roden – Problem Nummer zwei rund um den Bahnhof sind Pendler aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg, die östlich der Dieburger Straße einen Parkplatz suchen. Sie steigen lieber in Ober-Roden als beispielsweise in Eppertshausen in die S1.