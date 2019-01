BMW im Visier der Autodiebe

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in Rödermark drei Autos der gleichen Marke geklaut.

Rödermark - Autodiebe treiben in den Stadtteilen Urberach und Ober-Roden ihr Unwesen: Die Unbekannten entwenden in einer Nacht drei Fahrzeuge der Marke BMW.

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in Rödermark drei Autos der gleichen Marke geklaut. Wie die Polizei heute mitteilte, entwendeten sie einen 7er BMW (mit Offenbacher Kennzeichen und der Ziffernfolge 1008) von einem Stellplatz in der Goethestraße. Am Karnweg klauten sie einen blauen Sportwagen des Typs M2 mit DA-Kennzeichen sowie den Ziffern 60, und in der Erich-Kästner-Straße stahlen sie einen in der Hofeinfahrt geparkten blauen 5er BMW (HP-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 500). Die Kripo prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Auto-Diebstählen besteht und bittet unter der Nummer 069/8098-1234 um Hinweise auf die Diebesbande. (nb)