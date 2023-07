Rödermark: Schmeckt nicht? Gibt’s nicht!

Alles frisch geschnippelt: Die Küchendamen der Stadtranderholung bereiten den Salat fürs Mittagessen vor. © Ziesecke

Zehn Frauen und zwei Männer kochen bei den Ferienspielen der katholischen Kirchengemeinden Rödermark. Sie müssen fast 300 Kinder und Betreuer satt kriegen. Ihr schönstes Kompliment ist die Frage: Kann ich das Rezept bekommen?

Rödermark – „Sie sind das Herz und die Seele unserer Stadtranderholung!“ So liebevoll äußern sich Max von der Heyde und Colin Falk, die Teamchefs der Stadtranderholung der Nazarius-Gemeinde, über ihr Küchenteam. Und genauso würden das wohl auch Larissa Weiser, Leon Ayahs und Christian Klappich, das Leitungsteam der Bulaufreizeit, „ihrer“ Küchenmannschaft bescheinigen. Liebe geht durch den Magen, bei den rund 55 Teamern wie bei den rund 230 Kindern der beiden katholischen Ferienfreizeiten.

In Waldacker sind das Beate Bilek, Elvira Breitenbach, Gaby Hitzel, Christine Kopp, Patricia Langoulant und die Chefin Ingeborg Kießling. Wenn um kurz vor neun Uhr morgens die Kinder anrücken, liegt der erste Schwung Arbeit schon hinter den Damen: literweise Früchtetee oder Kakao. Der wird im Wasserbad erwärmt, damit er nicht anbrennt: sieben Liter normale Milch und eine Portion laktosefreie.

Die Küchenfrauen haben besondere Kandidaten im Blick: Schließlich sind sieben Vegetarier, zwei fleischlose essende Teilnehmer und ein rohkostallergisches Kind dabei. „Glücklicherweise kein Veganer, sonst müssten wir ja völlig umdenken!“, geben sie zu.

Zu Tee und Kakao gibt’s Brötchen mit Marmelade oder Nussnugatcreme; beim zweiten Frühstück haben die Kinder die Qual der Wahl. Während gesungen und gefuttert wird und es anschließend zum Sport geht, sitzen die Köchinnen längst bei der nächsten Mahlzeit. Schüsselweise wird Salat gezupft und werden Radieschen geschnitten.

Ingeborg Kießling denkt das ganze Jahr über mit: Gibt es irgendwo Sonderangebote, etwa bei der Nusscreme, schlägt sie schon mal zu: „Und ich weiß längst, dass normale Gläser aus dem Supermarkt meist weitaus billiger sind als die großen Eimer in der Metro.“

Sie schreibt die Listen, die meist nur zahlenmäßig angepasst werden müssen, und kauft ein; ansonsten hilft aber jede der Frauen bei allem. Der Speiseplan ist seit Jahren gleich. Am ersten Tag gibt’s Frikadellen mit Kartoffeln und Karotten; dienstags Nudeln mit Tomatensoße und Salat. Am Mittwoch gilt es 35 Kilo Kartoffeln für den Kartoffelsalat zu schälen. Und am Freitag gibt’s Milchreis mit Zucker und Zimt. Und für die, die die legendäre Süßspeise nicht wollen, kommt Nudelsalat auf den Tisch.

Unter der bewährten Leitung von Katharina Ayahs und mit stets im Hintergrund laufender Musik wird derweil auf der Bulau gekocht. „Wir wollten schon dauernd mal was Anderes auf den Tisch bringen, aber da gab’s immer Beschwerden. Das ist halt alles Tradition“, resigniert die Küchenchefin freundlich. Sie ist seit 2007 dabei und hat nach zwei Jahren Anette Baumgartl als Leiterin abgelöst.

Für Viola Kühn ist es erst die fünfte Bulaufreizeit. Doch ihre Kinder sind ebenfalls schon seit 2007 dabei – erst als Teilnehmer, dann als Teamer. Werner Stanchly ist der Mann im Team, und das sogar schon zum zehnten Mal. Dazu kommt noch Eric Werkmann, der den Bus fährt.

Unermüdlich schält an diesem Morgen neben Ingrid Kilian auch Anja Hartmann die vom Bauernhof besorgten Kartoffeln, obwohl sie an dem Tag ihren 51. Geburtstag feiert. „Aber sie haben mir alle vorhin schon ein Lied gesungen, und außerdem: Was soll ich daheim? Da wäre ich ja alleine, denn meine zwei Kinder sind ja auch als Betreuer hier dabei!“

Und Urlaub hat sie extra für diese Woche genommen. „Na klar, da freuen wir uns doch das ganze Jahr schon drauf: Kartoffeln schälen und mal schön im Wasser buddeln“, schmunzelt sie über ihre Arbeit.

Der Speiseplan ähnelt dem der Stadtranderholung. Ausnahme ist allerdings die Gemüsesuppe, und die essen sie hier fast alle. Katharina Ayahs wundert sich überhaupt nicht, denn der Eintopf ist einfach lecker. „Zu mir kam schon eine Mutter und hat gefragt: ‚Was tut ihr denn da alles rein? Meine nachgekochte Suppe hat genauso gerochen, und mein Sohn hat sich drauf gefreut. Aber schon beim ersten Löffel war er enttäuscht: Die schmeckt aber anders’!“ Ein schöneres Kompliment kann eine Freizeitküche eigentlich nicht bekommen.

Das ganze Kochteam freute sich montags schon auf den Mittwoch, wenn der Ausflug traditionell in die Lochmühle geht: „Wenn wir da alle geschlossen einlaufen, sind wir immer der Hingucker für alle: mit 300 Brötchen, 300 Würstchen, zwölf Blech Kuchen und allen Getränken.“

Normalerweise Immer mit dabei ist Pfarrer Klaus Gaebler, der gerne auch am Grill steht und seinen Teil zur Verpflegung beiträgt. In diesem Jahr ist er in Urlaub. „Aber das gleicht Pfarrer Njoku aus: Der hat auch schon mit uns und für uns gegrillt“, lobt das Küchenteam den Geistlichen aus Nigeria.

Besuch willkommen: Jetzt muss nur noch der Wettergott mitspielen, wenn am Samstag beide Ferienspiele mit Familien und Gästen ihre Abschlussfeste feiern: Auf der Bulau geht’s um 11 Uhr los, und in Waldacker startet das Fest mit einer Andacht ab 16 Uhr. (Christine Ziesecke)

Nussnugatcreme oder Marmelade? Das ist jeden Morgen die Frage in Waldacker. © Ziesecke

40 Kilogramm Kartoffeln gilt es in Urberach zu schälen. „Aber wir warten das ganze Jahr darauf.“ © Ziesecke

Lecker schmeckt es allen, nur manche der Kinder lassen die Gemüsebeilage schon mal aus: „Wir hatten heute keine Lust auf Grünzeug!“ © Ziesecke