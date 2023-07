Rödermark: Schneckentempo will gelernt sein

Teilen

Wer wird Letzter? Auf einem kleinen Parcours, den Harry Stuber auf dem Pausenhof der Schule an den Linden aufgebaut hat, üben Kinder das Langsamfahren. © Ziesecke

Mehr als 20 Arbeitsgruppen hat die Schule an den Linden in Rödermark-Urberach in ihrem Nachmittagsprogramm. Hilfe von Vereinen und anderen Externen ist unverzichtbar.

Rödermark – „Früher sind die Kinder mittags nach Hause gegangen und dann raus ins Freie oder so. Heute bieten wir den Kindern halt Dinge an, die den Unterricht ergänzen.“ Daniel Hoffstadt, Koordinator des Sportunterrichts an der Schule an den Linden, weiß, dass die Aufgaben einer Schule schon lange nicht mehr mittags kurz vor eins enden: „Kinder werden heute weitgehend nicht mehr nachmittags zuhause betreut. Sie sind nach dem regulären Unterricht auf die Betreuung angewiesen, weil die Eltern voll berufstätig sind.“

Dafür werden laufend AGs angeboten, quer durch alle Bereiche wie Kunst, Handarbeiten, Werken oder Sport. Rund 250 Kinder nutzen die täglichen Angebote an Arbeitsgemeinschaften, „Doch die Nachfrage war noch größer, nicht alle konnten bedient werden“, bedauert Hoffstadt. Im Schnitt gibt’s fünf bis sechs AGs pro Tag, in der Woche etwa 20 bis 25.

„Einen Großteil decken wir mit dem Kollegium ab“, berichtet Daniel Hoffstadt. „Aber zusätzlich nutzen wir externe Angebote.“ In diesem Rahmen entstand auch die Fahrrad-AG. Der ADFC hatte erst einmal für ein Halbjahr zugesagt und eine wöchentliche AG für zehn Dritt- und Viertklässler angeboten. Denn in der vierten Klasse werden die Fahrradprüfungen absolviert. AG-Betreuer Joachim Schiebelhut ergänzt: „Im Winterhalbjahr werden wir wohl ein paar Stunden mehr anbieten, weil das Wetter dann nicht für draußen taugt, und wir eben drinnen mehr Technisches üben. In diesem Sommerhalbjahr war nur ein einziges Mal schlechtes Wetter – da haben wir unterm Baum Reifen geflickt.“

De AG ist auf Radtechnik ebenso ausgelegt wie auf Fahrpraxis, vor allem aber auf Spaß. Jedes Kind nimmt mit seinem eigenen Rad daran teil, und ohne Helm geht gar nix. Bei der technischen Einweisung am Anfang haben die Kinder alle ihre Räder gecheckt: Licht, Kette, Reifen, Schaltung und vieles mehr.

Der Ablauf: Die Kinder bekommen von Schiebelhut erklärt und vielleicht noch gezeigt, was sie bei einem Defekt tun müssen, aber dann sind sie gefordert. Da kommt nur die Unterstützung: „Deine Kette ist abgesprungen? Hier ist die Kiste mit dem Werkzeug. Welchen Schlüssel würdest du nehmen?“

Schon die Anleitung muss Spaß machen. Es gibt beim ADFC keine Hektik, keine Aufgaben, keine Prüfung; nur Hilfe. Den meisten Teil verbringen die Kinder auf dem Sattel und fahren. „Wir haben immer unseren Materialanhänger dabei mit allem, was man für den Aufbau eines Parcours braucht: Seile, Hütchen und so weiter. Und dann üben wir das, was die Kinder sonst eher nicht machen, so etwa den Wettbewerb: Wer fährt am langsamsten?“, erläutert Schiebelhut

Auf dem Gelände der Schule nutzt der elfjährige Ahmet die Chance, seinen schon seit Wochen platten Reifen zu reparieren: Der Schlauch hat ein Loch, doch es ist gar nicht so einfach, an dieses heranzukommen. Schließlich ist mit der „Mundprobe“ das Leck gefunden und problemlos geflickt. Inzwischen fahren seine Schulkameraden Lennart, Linus und Nils auf dem rasch aufgebauten Parcours ihre Runden oder machen Sprünge über Holzscheite.

Am letzten Tag vor den Sommerferien gibt"s noch einen Ausflug: Voraussichtlich geht’s mit den Rädern nach Waldacker zu den seit Generationen von Kindern geliebten „Indianerbergen“, der kleinen Mountainbike-Strecke.

Schiebelhut: „Wir machen generell keine Verkehrserziehung, das macht die Polizei. Wir lehren die Kinder intelligentes Verhalten im Straßenverkehr.“ Dazu gehören auch unter Umständen lebensrettende Dinge wie dem Lkw an einer Kreuzung immer die Vorfahrt zu lassen, möglichst nicht im toten Winkel des Fahrers zu stehen und möglichst Handy und Knopf im Ohr wegzulassen. „Aber da redet man ja gegen Windmühlenflügel“, weiß Joachim Schiebelhut aus Erfahrung.

Finanziert wird das Angebot vom Kreis Offenbach über ein Programm für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Außerschulische Helfer bekommen aus dem Topf eine Anerkennungsgebühr.

Joachim Schiebelhut (72) betont: „Und wir sind erstaunt: Die Qualität der Räder ist durchgehend gut; da gibt’s keine Schrotträder wie früher!“ Er selbst kam zum Radfahren in der Schulzeit: „Meine Mutter hat mir in Köln immer das Geld für die Straßenbahn gegeben, aber ich hab lieber heimlich das Rad genommen und mir vom Gesparten etwas Anderes gekauft!“ Später ist der Elektroingenieur täglich mit dem Rad zur Arbeit gefahren – 60 Kilometer. (Christine Ziesecke)

Alles dicht? Ahmed (11) lernt in der Nachmittags-AG, den Schlauch seines Rades zu flicken. © Ziesecke