Rödermark: Schritttempo vor Urberacher Grundschule

Stadt will Schulweg sicherer machen

+ © Löw Schritttempo heißt es ab sofort in der Töpferstraße. Nicht nur der „Sprinter“ sollte deshalb lieber schleichen. Das Ordnungsamt will kontrollieren. © Löw

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Löw schließen

Weitere schließen

Ein Bündel von Maßnahmen soll den Weg zur Schule an den Linden und der benachbarten Kita Pestalozzistraße in Rödermark sicherer machen. Willkommener Nebeneffekt: Auch am Corona-Hinterausgang der Schule kommen Kinder und Autos einander kaum noch in die Quere.