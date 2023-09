So aufregend kann Schule sein

Konzentrierte Gesichter bei allen Schulanfängern, als sie in ihre neuen Klassen aufgerufen werden. © Ziesecke

125 Neuzugänge besuchen die Schule an den Linden. Die Zuweisung an Lehrerstellen reicht diesmal aus.

Urberach – Zweimal wurde gestern der erste Schultag im Pausenhof der Schule an den Linden gefeiert. Jeweils drei Klassen genossen ein kleines, buntes Programm, durch das die größeren Kinder und ihre Rektorin Andrea Schöps führten. Begleitet vom Schulchor unter Leitung von Gaby Schrenk und von zwei Musikern, erlebten die Abc-Schützen schon einmal Schulgemeinschaft. Sie konnten den Chor mit Gesang und Bewegungen begleiten und freuten sich schließlich, für ihre zukünftige Klasse aufgerufen zu werden. Zuvor hatte ihnen Bürgermeister Jörg Rotter geraten, selbst zur Schule zu gehen und sich nicht vom Elterntaxi bis vors Schultor fahren zu lassen. Das gefährde nicht nur alle Passanten, sondern sei auch umweltschädlich. An die Eltern gewandt, betonte er: „Ihre Kinder haben optimale Bedingungen: zwei gesunde Beine! Ihr Kind kann alleine gehen – trauen Sie es ihm zu!“

„Wir haben hier in der Schule an den Linden ganz viel Spaß und haben in den letzten Jahren ganz viel gelernt. Aber am besten sind die Pausen“, erklärte ein älterer Schüler den Neuankömmlingen unter herzlichem Gelächter der Familien. Rektorin Andrea Schöps beruhigte auch die Eltern: „Ihre Kinder werden das gut schaffen!“

Die 125 „Neuen“ sind aufgeteilt in fünf erste Klassen und eine Vorklasse. Die Schule freut sich über eine Lehrerversorgung von 104 Prozent. Dennoch ist eine doppelte Klassenführung notwendig. Das Kollegium besteht aus 36 Lehrkräften einschließlich der Zusatzkräfte für die Betreuung.

In Vorbereitung auf den Nachmittagsunterricht, der 2026 in Gang kommen soll, hat die Schule schon eine zusätzliche Sozialarbeiterstelle bekommen – in der Schule beschäftigt, aber von der Stadt bezahlt. Gemeinsam mit zwei Lehrerstellen ist das ein großer Schritt Richtung Nachmittagsunterricht. Auf dem Weg dahin können damit nun sogenannte Lernzeiten angeboten werden, die nicht nachmittags, sondern dreimal wöchentlich zwischen den Unterrichtseinheiten liegen. Die Schulkinder haben dann keine Hausaufgaben. Stolz ist Andrea Schöps auch auf das große ehrenamtliche Engagement, unter anderem im Projekt „Lernen plus“, das Kinder beim Lernen begleitet.

Während die Abc-Schützen ihre erste Stunde in ihrem Klassenzimmer verbrachten, konnten die Familien schon mal im Pausenhof Kontakte knüpfen und ihre eigene Unruhe herunterfahren. Die Eltern der jetzigen zweiten Klassen hatten für eine gemütliche Pause mit Kuchen und Getränken gesorgt, bis die Kinder ihren ersten Schultag beendet hatten.