So viele Besucher wie sonst nur zur Fastnacht

Außer beim Rathaussturm waren wohl noch nie so viele Menschen auf dem Rathausplatz wie bei diesem Weinfest. © Ziesecke, Christine

Beim ersten Weinfest am Rathausplatz waren 2022 die veranstaltenden Vereine noch fast überrumpelt vom Andrang. Bei der zweiten Ausgabe hatten sich alle jetzt darauf eingestellt. Außerdem kam neben der Kolpingsfamilie, die fürs Essen verantwortlich zeichnete, neben Germania, Kerbverein, DJK Tischtennisclub und dem Eintracht-Fanclub diesmal auch die TG zu den Ausrichtern dazu.

Ober-Roden – Um den Eingang zu entlasten, hatte Kolping die „Fressmeile“ im Hintergrund aufgebaut – dort war für jeden etwas dabei, vom Obatzten über Pommes oder Bratwurst bis zu einer leckeren frischen Auswahl an verschiedenen Belägen für Flammkuchen, die nach Stoppuhr in vier Rohren gebacken wurden. „Am Anfang waren zwei Fritteusen und drei Öfen wohl etwas zu viel des Guten – da war erst mal der Strom weg. Da mussten die Kunden halt mal eine halbe Stunde warte, dann ging’s aber zügig“, erzählt Tanja Seybold. Die Softdrinks und der neu ins Programm aufgenommene Ebbelboi – über das Alte Land zurück an die Rodau gekommen und im Weinglas mit Eis serviert – hatte sich die Kolpingsfamilie diesmal mit dem Kerbverein geteilt. Bei diesem Andrang alles alleine zu schaffen war auch den emsigen Helfern zu viel. Und viel Bedarf herrschte: „Die erste Stunde war’s am Freitag noch sehr ruhig, anders als im vergangenen Jahr, aber dann kamen die Menschen in Scharen – und sie blieben. Um 23 Uhr wurde die letzte Runde angekündigt, gegen 23.30 Uhr war dann tatsächlich der Verkauf geschlossen; doch das bedeutete nicht das Ende für die Gäste. „Wir konnten ihnen ja auch nicht die Bänke unterm Po wegnehmen“, fasst Robin Pradel, Orgachef am Germania-Stand, den Vorabend zusammen. Da ahnte er noch nicht, dass es am Samstag Abend noch voller werden sollte.

Am Kolpingstand gab es für jeden Hunger etwas – zum Beispiel Flammkuchen. © ziesecke

Bänke gab’s viel mehr als im Vorjahr. Man ahnte, was zu erwarten war, doch die flüssigen Vorräte wie auch die Pommes reichten bei weitem nicht aus. „Das Aufräumen war diesmal einfacher. Alle Vereine hatten sich auf drei Euro Pfand für jede Flaschengröße oder Glas geeinigt, und das klappte gut.“

An Diensttuenden fehlte es nicht, auch wenn der Bedarf groß war. Bei der Kolpingsfamilie etwa wurden zehn Helfer in jeder Schicht benötigt.

„Trotz des unsicheren Wetters war der Andrang noch größer als im vergangenen Jahr“, stellt Kai-Uwe Müller fest, durch die Kobold-Abende in der Martinusstube im Forum schon Flexibilität gewöhnt. Doch es ist wohl sicher: Was in Urberach die „Woigass“ im Mai ist, wird in Ober-Roden im August in Zukunft das Weinfest sein. Die Rödermärker genießen beides. chz