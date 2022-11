St. Martins Pferd heißt Lola

+ © pelka Shadow (links) und Lola sind Andrea Jägers tierische Lieblinge. © pelka

Andrea Jäger begleitet seit 30 Jahren regelmäßig Martinszüge hoch zu Ross

Ober-Roden – Sobald am Freitag in unserer Region Kinder, Eltern und kirchliche Würdenträger an das Mitgefühl und andere Tugenden des Heiligen Martin erinnern, wird es beim Martinszug in Ober-Roden eine Besonderheit geben: Rödermark ist eine der wenigen Kommunen im Landkreis Offenbach, in der noch ein leibhaftiger St. Martindarsteller stilecht auf seinem Pferd dem Laternenzug voran reitet.

Diese Rolle spielt in Ober-Roden seit etwa 30 Jahren Andrea Jäger. Schon als Kind hatte sie Pferde in ihr Herz geschlossen, seit ihrem 18. Lebensjahr besitzt sie eigene. Auch gehörte sie zu den ersten Mitgliedern im inzwischen erloschenen Reit- und Fahrverein Ober-Roden.

Als die Kirchengemeinde St. Nazarius bei der damals 30-Jährigen anklopfte mit der Frage, ob sie auf einem ihrer gutmütigen Tiere den Martinszug anführen würde, war sie sofort dabei. Damals lebte die Angestellte, die in der Freizeit unsere Zeitung austrägt, noch in der Borngartenstraße. Und das Martinspferd war der Wallach Mistral - benannt nach dem kalten und trockenen Fallwind, der so typisch ist für das Rhônetal.

Heute übernimmt Lola, eine Traber-Stute, diese Aufgabe. Das wird für Pferd, Reiterin und Kinder am Freitag spannend. Denn aus den bekannten Gründen war seit zwei Jahren kein Martinszug mehr möglich.

+ St. Martins neues Gewand war zum Zeitpunkt des © noch unter Verschluss. Der Helm

Das macht Andrea Jäger aber überhaupt keinen Kopf. Sie weiß, dass sie sich auf ihre erfahrene Lola verlassen kann. Das Pferd ist 23 Jahre alt und die Ruhe in Person. Deshalb muss die St. Martindarstellerin vorm Ritt am Freitag auch nicht üben. Als Kutschpferd ist Lola Autoverkehr und Straßenlärm gewöhnt. Stress ist ihr fremd. „Ich kann ihr voll vertrauen. Feuerwehr, Krankenwagen, Bus, Müllwagen: Lola lässt das alles kalt, sie geht unbeeindruckt ihren Weg und macht das, was ich sage“, schwärmt Andrea Jäger vom ausgeglichenen Wesen ihres Rosses. „Das Einzige, was ich in den Tagen vor dem Umzug mache ist, dass ich mit Lola und meinem anderen Pferd, Shadow, Kutsche fahre. Damit sie sich bewegen und im Kopf frei werden.“ Eine Vorsichtsmaßnahme wird es am Freitag dann aber doch geben: Andrea Jägers Schwester Veronika begleitet Pferd und St. Martin und passt mit auf, dass Kinder dem Gespann im Überschwang nicht zu nahe kommen. „Und ich passe natürlich auch auf.“

+ St. Martin trägt einen französischen Feuerwehrhelm. © Pelka, Bernhard

Aktuell soll der Zug von der Kulturhalle lediglich bis zur Kirche laufen. „Im Vergleich zu früher ist das ein Klacks. Da sind wir noch richtig gelaufen - zum Beispiel durch die ganzen Musikerstraßen“, erinnert sich die Pferdeliebhaberin gerne zurück. Damals gab es auch noch große Martinsfeiern in der Kirche. „Da musste ich immer zu den Proben kommen - natürlich ohne Pferd. Das war immer nur vor der Kirche im Einsatz.“ Andrea Jäger übernimmt ihre spezielle Rolle sehr gerne. Ja, es würde ihr sogar etwas fehlen, wenn sie darauf verzichten müsste. Am Freitag wird sie dabei ein neues Gewand tragen, das ihr die Kirchengemeinde St. Nazarius stellt. „Sogar ganz nach meinen Wünschen ...“