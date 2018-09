Städtische Leihfahrräder als Nachfolger für Byke-Projekt?

Rödermark - Soll die Stadt ein Leihfahrrad-System in eigener Regie betreiben? Diese Frage stellte sich der Runde Tisch „Radverkehr“ nach dem Aus der Firma Byke.

Die hatte im Februar 30 Leihräder überall in Rödermark verteilt, sie aber nach einem halben Jahr wieder eingesammelt: zuwenig Fahrten, zuviel Vandalismus. Zunächst hätten die Rödermärker zwar eifrig Räder geliehen, doch seit Anfang Juni habe es immer mehr Schäden gegeben. Bürgermeister Roland Kern hatte im Stadtparlament einen kommunalen Verleih ins Gespräch gebracht.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Tobias Kruger hatte die Finanzierbarkeit angezweifelt: „Wie soll sich’s für die Stadt rechnen, wenn sich’s für ein Unternehmen wie Byke schon nicht rentierte?“ Kern machte das Free-float-System von Byke fürs Scheitern verantwortlich. Die Leihfahrräder konnten an jedem x-beliebigen Punkt im Stadtgebiet abgestellt werden. Das war nach Ansicht des Bürgermeisters „fast schon das Wegwerf-Prinzip“. Dem wollte er Verleihstationen an „Orten unter sozialer Kontrolle“ entgegenstellen – sprich: vor öffentlichen Einrichtungen.

Am Runden Tisch wurde deutlich: Als Kleinstadt wäre Rödermark mit einem solchen Projekt vorneweg gefahren. Ähnliche Pläne hat das fünf Mal so große Regensburg. Die Stadtwerke kalkulieren für die ersten fünf Jahre 400.000 Euro Miese ein – bei 400 Rädern an 40 Stationen. Dieses Defizit ließ die Rödermark-Radler zögern; eine Entscheidung gab’s nicht. (lö)