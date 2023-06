Rödermark: Starthilfe aus dem Rodgau

Am Samstag erster Bauernmarkt

Der Hainhäuser Landwirt Tobias Keller und sein Team sind das Herzstück des Samstagsmarktes, der am Samstag Premiere hat.

Seit fünf Jahren lockt der „Rodaumarkt“ Kunden, die auf regionale und saisonale Produkte schwören, donnerstags ans Rathaus von Rödermark-Ober-Roden. Am Samstag kommt der „Bauernmarkt“ auf dem Marktplatz dazu.

Rödermark – Tobias Keller, Landwirt vom „Seehof“ in Hainhausen, tuckert mit seinem roten Traktor mittwochs Richtung Rembrücken und freitags nach Heusenstamm. Im Schlepp hat er einen Wagen, aus dem er hausgemachte Wurst, Fleisch, Obst, Gemüse, Eier aus Freilandhaltung, Milchprodukte, Nudeln und süße Verlockungen verkauft. Das gibt"s ab 3. Juni auch jeden Samstag auf dem Ober-Röder Marktplatz – 27 Treckerminuten vom heimischen Hof entfernt.

„Unser Bauernmarkt“ heißt der Freiluft-Lebensmittel-Verkauf, der von 8.30 bis 13 Uhr vor der Sparkasse geöffnet ist. Der Name ist kein Zufall: „Unser Rodaumarkt“ zieht seit Mai 2018 jeden Donnerstag Kunden, die auf regionale und saisonale Produkte stehen und nicht auf jeden Euro schauen müssen, auf den Rathausplatz. Einkaufen sollen vor allem die, die unter Woche vormittags keine Zeit für den Marktbummel haben, nennt Bürgermeister Jörg Rotter die Zielgruppe.

Den Samstagsmarkt in Ober-Roden gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten. Zuletzt siechte er mit einem Beschicker vor sich hin. Der allerdings genoss Kultstatus. 49 Jahre hatte Metzgermeister Georg Sattler aus Reichelsheim dem Markt die Treue gehalten. „De Schorsch“ hörte im Herbst auf. Die Stammkunden waren traurig und misstrauisch: Ein Neustart sei wohl pures Wunschdenken.

So unkten viele Skeptiker. Und ein nahtloser Übergang kam erst einmal nicht zustande. Doch dann brachte der Zufall die Hainhäuser Bauernfamilie mit der Rödermärker Wirtschaftsförderung zusammen. „Ich kam ins Rathaus und hab’ gleich gemerkt, dass die Sache hier passen könnte. Es ging wirklich flott“, lobt Tobias Keller Wirtschaftsförderer Till Andrießen und sein Team.

Keller weiß, dass er ein schweres Erbe antritt. Mut macht ihm die Familie. Der Hof im Rodgauer Norden besteht nun schon in dritter Generation. Im Laden und in der Stube finden Gastronomie-Abende statt. Vater Robert Keller sowie der jüngste Sohn Lucas und dessen Frau Anika kümmern sich um den Anbau der Kartoffeln, den Ackerbau, die Schweine- und Hühnerhaltung sowie den Verkaufsautomaten auf dem „Seehof“. Mutter Barbara hat im Hofladen und im Hofcafé alle Hände voll zu tun. Tobias Keller und seine Frau Danielle sind für die Markttage außerhalb zuständig.

Keller setzt auch in Ober-Roden auf Produkte, deren Herkunft er kennt: „Dort zählen natürlich auch die Marmeladen meiner Mutter zum Sortiment. Und was das Fleisch unserer Tiere anbelangt: Da kooperieren wir sehr eng mit der Metzgerei Hiller aus Jügesheim. Darüber hinaus arbeiten wir mit einem Metzgermeister zusammen, um unsere Hausmacherwurst, in Dose oder Darm, nach traditioneller Art herzustellen. Das ist ein Handwerk, bei dem überlieferte Rezepturen die entscheidende Rolle spielen. Und all das, was wir nicht selbst produzieren, kaufen wir von regionalen Herstellern und Erzeugern hinzu.“

Der Hainhäuser Landwirt will immer wieder spezielle, saisonale Angebote einstreuen: Empfehlungen für die Grillsaison, eine Äppler-Verkostung oder Sonderaktionen mit Ölen, Säften und Käse aus der Region. „Wir lassen uns jede Woche etwas einfallen“, verspricht er.

Naturbelassener Honig, der am Imkerstand von Karin und Henrik Schmidt – ebenfalls aus Rodgau – erhältlich ist, bietet einen zusätzlichen Anreiz zum Besuch. Wenn sich der „Bauernmarkt“ eingespielt hat, wollen die Schmidts im 14-Tage-Rhythmus nach Ober-Roden kommen. Bis dahin gilt ein kürzerer Takt: 3., 10. und 24. Juni.

Marktfest: Die Eröffnung wird am Samstag um 10.30 Uhr mit Bieranstich und Grillwurst gefeiert. Und Bürgermeister Jörg Rotter ernennt Metzgermeister Georg Sattler zum Marktbeschicker ehrenhalber. (Michael Löw)