Sternsinger sammeln für Kinder in Peru

Durch Schneeflocken und Nieselregen

+ © chz Vor dem Gemeindezentrum von St. Gallus bereiteten die Sternsinger ihre Bollerwagen mit den notwenigen Utensilien vor wie hier (von links) Nicklas (8), Mathilda (7) und Viktoria (7). © chz

Rödermark – „Wie jedes Jahr, so stehen heut hier die Sternsinger von St. Gallus vor eurer Tür…“ – drei Tage waren sie in Urberach unterwegs, zwei Tage in Ober-Roden, danach beendet ein Gottesdienst und ein Treffen in den Gemeindezentren die Sternsingeraktion 2019. Von Christine Ziesecke