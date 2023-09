Rödermark: „Tante Ela“ wertet Einkaufsstandort auf

Von: Michael Löw

Der neue Supermarkt hat eine gut bestückte Fleischtheke. Die Schlange am ersten Tag zeigt: Die Kundschaft hat geradezu darauf gewartet. © Michael Löw

Ob Ein engagiertes Unternehmerpaar und ein Vermieter mit Sinn für langfristige Perspektiven haben mit Unterstützung von Wirtschaftsförderer Till Andrießen eine Lücke in der Nahversorgung in Rödermark geschlossen.

Rödermark - Haydar und Zekine Cavus eröffneten in der Odenwaldstraße 80 den Supermarkt „Tante Ela“. Auf 300 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten sie rund 6 000 Produkte an. 13 Voll-, Teilzeit- und Aushilfskräfte arbeiten dort.

Haydar Cavus ist Ober-Röder und betreibt schon seit zehn Jahren einen kleinen Supermarkt in Dietzenbach. Vor fünf Jahren überlegte er erstmals, auch in seiner Heimatstadt ein Geschäft zu eröffnen, fand aber lange nichts Passendes. Bis er vor ein paar Monaten das „Geschlossen“-Schild an der Tür des Biomarktes sah. Dessen Inhaber hatte Ende 2022 ein corona- und inflationsbedingtes SOS an die Wirtschaftsförderung gefunkt. „Aber da war es zu spät, als dass wir noch hätten helfen können“, sagte Alfons Hügemann von der städtischen Stabsstelle.

Doch so kamen Haydar Cavus und Vermieter Julian Saas zusammen. Der hat nicht auf den schnellen Euro geschielt: Einer Shishabar und einem Billardcafé erteilte er eine Absage. Dort, wo schon jahrelang Lebensmittel verkauft wurden, sollen auch in Zukunft Lebensmittel verkauft werden.

Haydar Cavus versteht sich als Nahversorger, der mit einem überregionalen Partner zusammenarbeitet. Er bezieht sein Basissortiment von der Rewe-Gruppe und hat sowohl deren Haus- als auch die Premiummarken im Regal stehen. „Eine ganz große Rolle spielt bei uns die Frische. Obst und Gemüse, eine hauseigene Bäckerei und eine lange Fleischtheke garantieren Qualität auf großer Bandbreite“, verspricht er. Internationale Lebensmittel aus der Türkei, Polen und den Balkanländern vervollständigen das Angebot. An der Fleischtheke standen schon am Eröffnungstag die Kunden Schlange.

Bürgermeister Jörg Rotter und Wirtschaftsförderer Andrießen sehen in „Tante Ela“ mehr als nur einen weiteren Supermarkt im Einkaufszentrum am Rödermarkring. Der Verwaltungschef lobte die Aufwertung des Einkaufsstandorts, an dem schon Aldi und Lidl mit vergleichsweise neuen Märkten präsent sind und der Getränkemarkt modernisiert wurde.

Auf dessen Parkplatz eröffnet der TÜV demnächst ein Prüfzentrum. Der Magistrat hat der Ansiedlung dieser Tage zugestimmt. (Michael Löw)

Inhaber Haydar Cavus und seine Frau Zekine assistierten Bürgermeister Rotter beim Eröffnungsschnitt. © Michael Löw