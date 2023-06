Rödermark: Teure Grundversorgung mit Gas

Von: Michael Löw

Der Gaspreis schoss nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in bislang unvorstellbare Höhen. Der traurige Rekord: Mehr als 40 Cent pro Kilowattstunde wären bei einem neuen Liefervertrag am 1. September vorigen Jahres fällig gewesen – dreimal so viel wie vor Kriegsbeginn.

Rödermark - Insofern hatte Gabriele M. (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) noch Glück, als ihr Vertrag mit einem Billiganbieter schon im August auslief und sie in die sogenannte Grundversorgung fiel. Die übernimmt in Rödermark die Entega, und die schickte Frau M. die zu diesem Zeitpunkt üblichen satte Abschlagsforderung: 1 217 Euro pro Monat. Der alte Anbieter war mit 176 Euro zufrieden gewesen. Einen Monat nach der ersten Rechnung überwies Frau M. einen Abschlag von 1 000 Euro auf den 1 217-Euro-Abschlag. „Dieser Preis kam mir extrem überteuert vor“, begründete sie diesen Schritt. Dass sie zu spät gezahlt hatte, räumte sie ein, hoffte aber auf Verständnis bei der Entega: Ihr Mann war damals sehr krank.

Was in den kommenden Monaten folgte, war eine Aneinanderreihung von Widersprüchen, frustrierenden Telefongesprächen, Mahnungen und einer Drohung, den Anschluss von Gabriele M. zu sperren. Dem standen Rechnungsanpassungen zugunsten der Kundin – allerdings gegen 11,90 Euro Gebühr – , die staatliche Energiepauschale von 300 Euro, Guthaben und am 11. Januar ein auf 600 Euro reduzierter Abschlag gegenüber.

Zufrieden war die Kundin aber immer noch nicht. Sie hatte bis dahin mehr als 3 220 Euro an den Darmstädter Grundversorger überwiesen, wartete aber immer noch auf detaillierte Abrechnungen.

Im März kündigte Frau M. den Vertrag mit der Entega, sie hatte in Zeiten wieder sinkender Gaspreise einen neuen Versorger gefunden. Vertragsbeginn: 23. März. In diese Wechselphase fielen zwei Rechnungen über zusammen gut 1 000 Euro, die Frau M. mangels nachvollziehbarer Verbrauchsdaten erst einmal ignorierte. Die Entega drohte mit einem Inkassounternehmen, die Kundin hielt dagegen: Sie habe inzwischen gezahlt.

„Die Entega hat jederzeit transparent und nachvollziehbar kommuniziert“, erklärte Unternehmenssprecher Michael Ortmanns gegenüber unserer Zeitung. Der erste Abschlag von 1 217 Euro sei so hoch angesetzt worden, weil die Heizperiode gerade begonnen hatte. Alle weiteren Forderungen und Guthaben seien dann auf Kundenwunsch miteinander aufgerechnet worden.

Die Schlussrechnung sei in der Tat noch offen, sagte Ortmanns. Was aber daran liege, dass der neue Versorger erst zu einem späteren Zeitpunkt lieferte und Frau M. vom 24. bis zum 26. März nochmals in die Grundversorgung übernommen wurde.

Seit 27. März heizt Gabriele M. nun mit EON-Gas. Ihr aktueller Abschlag liegt bei 300 Euro im Monat. (Michael Löw)