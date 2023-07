Rödermark: TG spürt Aufbruchstimmung

Vorstandsmitglied Alfons Gotta, dritter Vorsitzender Stefan Hitzel, Vorsitzender Jochen Weiland, Schriftführerin Cassandra Keller und Schatzmeister Stefan Keller (von links) blicken optimistisch in die Zukunft. Der zweite Vorsitzende Holger Schrod war er beim Termin verhindert.

Gut drei Jahre ist‘s her, da verlor die Turngemeinde in Rödermark-Ober-Roden zeitweise ihre Gemeinnützigkeit. Inzwischen steuert der Verein wieder in ruhigerem Fahrwasser.

Rödermark – Der Blick auf die Zukunft des Vereins stimmt den neuen Vorstand der Turngemeinde mittlerweile vorsichtig positiv. Seit September vergangenen Jahres ist das Team um den ersten Vorsitzenden Jochen Weiland im Amt, in dieser Zeit galt es einige Herausforderungen zu bewältigen und Altlasten aufzuräumen. Bereits zum Amtsantritt hatte der TG-Vorstand einen Fünf-Punkte-Plan aufgestellt, kürzlich informierte er die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung über den aktuellen Stand.

Finanzen

Unter anderem aufgrund der bereits Ende 2019 erfolgten Aberkennung der Gemeinnützigkeit und eines deutlichen Mitgliederschwunds bezeichnete der neue Vorstand die finanzielle Situation in den Wochen nach der Amtsübernahme als „sehr angespannt“. In Sachen Finanzen hat die neue TG-Spitze mittlerweile aber einige Erfolge aufzuweisen. „Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, das Thema Finanzen aufzuarbeiten“, sagt Vorsitzender Jochen Weiland. Die Gemeinnützigkeit hatte die TG dann Ende vergangenen Jahres zurückerlangt, die Konsolidierung der Finanzen sei gelungen. Auch wenn unter anderem steigende Energiekosten der TG weiter Sorgen bereiten, sei die Liquidität des Vereins sichergestellt. „Sowohl mit dem Finanzamt als auch mit den Banken befinden wir uns in einem offenen und konstruktiven Dialog. Der Aufbau eines funktionierenden Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements lässt uns positiv in die Zukunft schauen“, schreibt der Vorstand.

Der Abwärtstrend bei den Mitgliederzahlen konnte gestoppt werden. Derzeit gehören rund 800 Kinder, Jugendliche und Erwachsene dem Verein mit seinen sechs Abteilungen (Fußball, Turnen, Karneval, Musikzug, Gesang und Line Dance) an. „Die Neueintritte sind mittlerweile wieder deutlich höher als die Zahl der Austritte“, hat Schatzmeister Stefan Keller Positives festgestellt.

Die Mitgliederverwaltung wurde komplett neu aufgesetzt und sei nun auch technisch-organisatorisch zukunftsfähig. „Wir blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft“, so Jochen Weiland.

Veranstaltungen

Der Vorstand will sich quer durchs Jahr überwiegend auf Veranstaltungen konzentrieren, die die Leute mit dem Verein verbindet. Ganz vorn steht beispielsweise die Fastnacht, doch auch bei der Kerb will sich die Turngemeinde weiter engagieren. Hinzu kommen als „wiederkehrende Eckpfeiler“ im Frühjahr und Herbst die Country-Night, das Entenrennen am 1. Mai, die Teilnahme am Ober-Röder Weinfest im August, das Oktoberfest des Musikzugs und der „Glühweinzauber“ zwischen den Jahren mit dem Frauenchor Frohsinn. „Die Veranstaltungen, die wir in den vergangenen Monaten gemacht haben, waren alle gut besucht und organisiert“, freut sich Jochen Weiland. Flankiert werden sollen die festen Termine von saisonalen Events. So hat die Turngemeinde nach längerer Pause wieder Jugendfußballturniere organisiert.

„Die unnatürliche Abgrenzung zwischen Abteilungsveranstaltungen und Veranstaltungen des Gesamtvereins wird aufgehoben, wir müssen nach außen einheitlich auftreten“, heißt es vom Vorstand. Eine Kommission „Veranstaltungen“ soll diesen Bereich eigenverantwortlich führen.

Zudem setzt die TG zudem verstärkt auf Kooperationen. Mit den Mitgliedern Sabine und Georg Braun und deren Unternehmen „V4 Feine Vielfalt“ wird die TG ab dem 19. August an vier Wochenenden einen Weintreff vor der Turnhalle veranstalten. Der Weingarten (zur Mainzer Straße hin) wird noch gestaltet.

Infrastruktur

Der Vorstand hatte zu Beginn seiner Amtszeit einen erheblichen Investitionsstau mit gravierenden Einflüssen auf die Vereinsgebäude und das Vereinsgelände festgestellt. „Zunächst sind wir das angegangen, was wir kurzfristig leisten konnten“, so die neue Vereinsspitze. Darunter fallen etwa die Grundreinigung und die Instandsetzung der Küche. Die „Aktivgruppe“, die sich immer dienstags in den Vormittagsstunden trifft und weitere Neuzugänge sucht, verbesserte die Ordnung und Sauberkeit auf dem Gelände. Etliche Reparaturen und kleine Projekte sind ebenfalls von den ehrenamtlichen Helfern erledigt worden. Große Aufgaben bleiben, so etwa die Reparatur der defekten Heizungsanlage in den Umkleideräumen und die energetische Gesamtlage der Vereinshalle „Unterm Strich sind das vereinseigene Gelände und die Gebäude Segen und Fluch zugleich“, weiß sich der TG-Vorstand in guter Gesellschaft mit anderen Vereinen.

Kommunikation

Ziel des neuen Vorstands ist es, eine Kultur des offenen Dialogs nach innen und außen ins Leben zu rufen. Das merkten die Mitglieder unter anderem in einem umfangreichen Bericht bei der Hauptversammlung. „Da wurde auch nichts beschönigt und klar Tacheles geredet, was die Probleme sind“, erläutert der dritte Vorsitzende Stefan Hitzel. „Die Rückmeldungen, die wir in den vergangenen Monaten bekommen haben, legen nahe, dass die Mitglieder unsere offene und transparente Kommunikation schätzen und spüren, dass ihre Teilhabe wieder gewünscht ist.“

Der Internetauftritt musste komplett neu aufgebaut werden. Die Basis steht inzwischen, die Vernetzung mit den Social-Media-Kanälen läuft an. „Insgesamt müssen wir wieder stärker und aktiver an unserer Außenwahrnehmung arbeiten, positive Nachrichten rund um die TGO, keine Gerüchte, sondern klare An- und Aussagen“, fordert der Vorstand.

Ausrichtung

Die erste Runde der offenen Diskussionen mit allen Abteilungen ist abgeschlossen. Ein einfaches „Weiter so!“ könne es nicht geben. Der Verein benötige neue Angebote, um auch wieder wachsen zu können. Ein Bereich, in dem der Vorstand Potenziale sieht und die Bemühungen auch intensiviert hat, ist der Mädchenfußball.

Kontakt: Die Turngemeinde-Spitze ist immer offen für Anregungen, Ideen und Wünsche, E-Mail an vorstand@tgoberroden.de sind an der richtigen Adresse. (Sascha Eyssen)

