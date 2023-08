Rödermark: Tief in die Knie und hoch das Bein

Ex-Turner Michael Löw nimmt mit 62 Karate-Unterricht

+ © Sascha Eyssen Marvin Bier, Schwarzgurt-Träger und Deutscher Meister, hat versucht, mir das ganz kleine Einmaleins des Karatesports beizubringen. Mein Tritt gegen die Pratze sieht spektakulär aus – im Wettkampf hätte er ihn gekontert, bevor der Fuß auch nur in Höhe seines Knies gewesen wäre. © Sascha Eyssen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Löw schließen

Weitere schließen

Kennen Sie „Karate Kid“ aus den Achtzigern? In dem Film kriegt ein amerikanischer Vorstadtjunge mächtig Ärger mit einer Gang und kann sich am Ende aller Attacken dank asiatischer Kampfkunst erwehren.

Rödermark - Möglich gemacht hat’s ein rätselhafter japanischer Hausmeister, der dem „Karate Kid“ Schläge und Tritte beibringt. Doch vorm ersten Kampf stehen ungezählte Kniebeugen, deren Sinn der Junge viel, viel später einsieht. Womit wir bei meinem Karate-Selbstversuch wären, der mit einem gewaltigen Muskelkater in den Oberschenkeln und dem Allerwertesten endet: sch... Kniebeugen!

Doch der Reihe nach: Ich bin an einem Dienstagmorgen mit Marvin Bier im Kumite-Landesstützpunkt in der Messenhäuser Straße verabredet. Der 23-jährige Lehramtsstudent trainiert dort schon lange mit Chefcoach Jamal Landiai – mit Erfolg: Eine Deutsche und eine Hochschulmeisterschaft sowie weitere nationale Topplatzierungen stehen in seiner Bilanz.

Kumite ist die harte Form des Karatesports: Man gegen Mann, Frau gegen Frau, Faust und Fuß sind erlaubt. „Wenn man eine Lücke sieht, kann man versuchen, sie zu treffen“, klärt mich der Schwarzgurt-Träger auf. Dabei kommt’s nicht darauf an, den Gegner auszuknocken, sondern nur leicht zu berühren. Pointfighting heißt das.

Kampf gegen Schläger-Image

Mir kribbelt’s langsam in den Beinen, doch Marvin Bier bremst meine Kampfeslust mit weiterer lehrreicher Theorie. Der größte Gegner eines Karatekas steht ihm nicht auf der Matte gegenüber, sondern in der öffentlichen Meinung. Doch Marvin Bier und seine Trainingskollegen sind keine Martial Arts-Heronen. Sie trainieren Selbstverteidigung und dürfen nie einen Streit anfangen: „Wenn jemand Stress macht, schmeißen wir ihn raus!“

Egal, ob Training oder Wettkampf: Am Anfang verbeugen sich die Gegner respektvoll voreinander. Zuerst kniend, dann stehend. Meine Beine kribbeln immer stärker und bekommen endlich zu tun. Knieheben, Anfersen und Seitgalopp bilden das typische Aufwärmprogramm, das ich schon vom Turn-, Leichtathletik- und Fitnesstraining in über 55 Sportlerjahren kenne.

Nach einer schweißtreibenden Viertelstunde folgt endlich die erste Kampfstellung. Kamae ist die Grundlage jeder Technik und eine fließende Bewegung, die Schlägen und Tritten die nötige Wucht verleiht. Ihre Basis sind Kniebeugen und Ausfallschritte, von denen ich während dieser Stunden so viele mache wie sonst in einem Jahr Fitnesstraining.

Karatekas brauchen bewegliche Hüften

Ichi, ni, san, shi, go, zählt Marvin Bier bei jeder Vorwärtsbewegung auf Japanisch: eins, zwei, drei, vier, fünf. Bei jü, zehn, ist Schluss. Dann haben wir die Matte im Dojo überquert, unser Spiegelbild immer im Blick. Mein Trainer korrigiert mich ein ums andere Mal. Denn meine Bewegungen sind eher abgehackt als fließend. „Die Hüfte ist der Motor“, fordert Bier eine meiner nicht so beweglichen Körperpartien zu Höchstleistungen auf.

Doch nach und nach sehen meine Tritte und Schläge aus wie Karate. Das Training macht Spaß, bis der nächste Dämpfer folgt. Stolz wie Bolle treffe ich die Pratze, die die Hand meines Gegners schützt, sogar auf Biers Schulterhöhe mit der Innenseite meines Fußes. „Nein, du musst dein Bein so drehen, dass du mit der Oberseite des Fußes trifft“, erklärt er mir und verdeutlicht es mit einem Vergleich: „Auf den Winkel von Fuß und Wade musst du ein Tablett stellen können!“ Ich weiß nicht, wie viele Gläser bei diesem Training am Boden zerschellt wären...

Aber selbst das kriege ich hin. Der Lohn: „Du darfst nie nur links oder nur recht treten. Das macht dich für den Gegner unberechenbar“, weiht er mich in die Feinheiten des Kampfsports ein. Zumindest theoretisch kann ich jetzt mit Begriffen wie „Kizami-Zuki“ und „Mawashi-Geri“ etwas anfangen. Letzteres ist ein Rundherum-Fußtritt. Und der „Kizami-Zuki“ ist ein gerader Fauststoß mit der Führhand, der meinen Gegner „zerhacken“ soll. Das hat Marvin Biers Pratze wenigstens ansatzweise zu spüren bekommen.

Mega-Muskelkater

In gut sechzig Minuten habe ich verstanden, was für Menschen wie Marvin Bier den Reiz des seines Sports ausmacht: „Karate ist körperlich anspruchsvoll. Aber man braucht auch seinen Kopf.“

Der hat mir nur während des Trainings gebrummt. Weit länger haben die Kniebeugen gewirkt, die mir einen tagelangen Muskelkater beschert haben. Dabei durfte ich sie auf der blau-roten Matte im Dojo machen. Und nicht wie „Karate-Kid“ auf einem meterhohen Pfosten stehend. (Michael Löw)

+ Verbeugung: Vorm Training gehe ich erst mal in die Knie. Das gebietet der Respekt vorm Gegner. © -

+ Muskelkater garantiert: So viele einbeinige Kniebeugen habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. © -