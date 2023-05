Tischtennis mit der Gießkanne

Mit kuriosen Spielgeräten warteten die Teilnehmer des Brettchenturniers der DJK auf. © eyssen

Dass es sich beim Brettchenturnier der DJK Ober-Roden um kein normales Tischtennis-Turnier handelt, das wurde ziemlich schnell sehr deutlich, wenn man sich in der Sporthalle am Gleisdreieck umschaute. Schließlich legten die Teilnehmer die Tischtennisschläger für einen Abend zur Seite, für originellen Ersatz war jedoch gesorgt.

Ober-Roden – Da versuchte etwa an einem Tisch ein Spieler mit einem Rodel den Ball übers Netz zu spielen, sein Gegenüber sorgte mit einer Gießkannenkonstruktion, an die eine Schaufel montiert worden war, für h Aufsehen. Bratpfannen oder Gitarren gab es ebenfalls zu sehen.

Das zweite Brettchenturnier der DJK gewann schließlich Melanie Radloff mit einem Holzbrett. Der zweite Platz ging an Ralf Winters. Der Titelverteidiger tauschte für die letzten Spiele nochmal sein Spielgerät und nahm sein Holz, mit dem er im vergangenen Jahr das Turnier gewonnen hatte. Der Preis für das originellste Spielgerät ging an Johannes Szopa, der mit einem aus Laminatboden selbst hergestellten Schläger glänzte, an den mit einer Schraubzwinge eine Art Griff gebastelt wurde.

Das Brettchenturnier hatte die DJK im vergangenen Jahr erstmals veranstaltet, auch als Ersatz für die Walpurgisnachtparty. 36 Teilnehmer waren diesmal mit dabei. „Wir waren auf der Suche nach einer Alternative für die Walpurgisnacht, wollten auch weiterhin etwas für die Vereinsmitglieder machen“, berichtete Vorstandsmitglied Katharina Weimar.

Zahlreiche Erfolge feierten die DJK-Sportler. Dafür wurden sie von Jugendwart Peter Albrecht und Bürgermeister Jörg Rotter (rechts) ausgezeichnet. © Sascha Eyssen

„In meinem alten Verein hatten wir so ein ähnliches Turnier mal veranstaltet“, erinnerte sich Weimar an die Entstehung des Brettchenturnierss. Die Premiere im vergangenen Jahr kam sehr gut an, so war es auch diesmal wieder. Bei den Teilnehmerzahlen bewegte man sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Nach den Gruppenspielen ging es ins KO-System, ehe der Turniersieger feststand. Natürlich stand der Spaß ganz klar im Vorder-, der sportliche Ehrgeiz im Hintergrund.

Eigentlich wollten die Mitglieder auch vor der Halle ein paar Tische aufstellen. Das war allerdings witterungsbedingt diesmal nicht möglich, so stand man drinnen zusammen. Auch, um für einen passenden Rahmen für die Auszeichnung der erfolgreichen Sportler des Vereins zu sorgen.

Mehrere Jugendsportler und auch Erwachsene der DJK wurden vom Verein und von der Stadt für ihre Erfolge in den Jahren 2021 bis 2023 ausgezeichnet. Es wurden Pokale an die Sportler überreicht, die Urkunden der Stadt fehlten aufgrund eines Missverständnisses. Bürgermeister Jörg Rotter lud allerdings die erfolgreichen Sportler kurzerhand ins Rathaus ein, wo die Urkundenübergabe in Kürze nachgeholt wird.

Erste Plätze bei Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften gab es bei der DJK in der jüngeren Vergangenheit zu feiern. Ein Highlight waren auch die hessischen Mannschaftspokalsiege in den Jahren 2022 und 2023. Für ihre Erfolge wurden Philipp Malsy, Ralf Winters, Simon Hergert, Julian Radloff, Vincent Baliz, Marvin Hitzel, Marc Rocca Brandt, Nico Caraculac und Annabelle Malsy ausgezeichnet. „Die DJK ist vor allem Jugendbereich ein sehr erfolgreicher Verein“, freute sich Jugendwart Peter Albrecht über die Erfolge. ey