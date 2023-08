Sanierung der B486: Wirbelt die Verzögerung den Zeitplan durcheinander? Hessen Mobil äußert sich

Von: Michael Löw

Timo Daners (links) und Michell Müller machen ihr rund 400 000 Euro teures Arbeitsgerät startklar. Sie bringen auf beiden Seiten Förderschnecken an; damit ist der Asphaltfertiger breit genug, um die Fahrbahn der B 486 – hier am östlichen Ortsrand – ohne Naht zu teeren. © Michael Löw

Vier Kilometer Länge, zehn Zentimeter Tiefe, 2 600 Tonnen alter Belag weg und 3 500 Tonnen neuer Asphalt drauf: Das sind die wichtigsten Zahlen zur Sanierung der B 486 rund um Rödermark-Urberach.

Rödermark - Hessen Mobil hat zum Start der Sommerferien mit der Sanierung der Bundesstraße 486 begonnen. Seit elf Tagen ist Urberach sowohl von Westen als auch von Osten dicht; auf Konrad-Adenauer- und Traminer Straße herrscht mitunter beängstigende Ruhe. Hessenmobil hat die Fahrbahn vom Ortsrand sowohl Richtung Eppertshausen als auch Richtung Offenthal sechs bis zehn Zentimeter tief abfräsen lassen. Es handelt sich um eine „reine Erhaltungsmaßnahme“, die Fachdezernatsleiter Tim Wallrabenstein auf die menschliche Ebene herunterbricht: „Wenn Sie erst zum Zahnarzt gehen, wenn es fault, ist"s zu spät.“ Risse, Aufbrüche und Griffigkeitsmängel waren der Grund für die Sanierung, die ungefähr alle 30 Jahre fällig ist.

Bis zu 600 Lastwagen pro Tag

Die meisten Schäden werden von Lastwagen verursacht. Dabei liegt der Lkw-Anteil auf der B 486 unter den zehn Prozent, auf solchen Bundesstraßen üblich sind. Am östlichen Ortsrand hat Hessen Mobil 7 500 Autos pro Tag gezählt, 130 davon zählt Wallrabenstein zum Schwerverkehr. Aus Westen kommen innerhalb von 24 Stunden 12 500 Fahrzeuge, darunter 600 Laster. Die unterschiedliche Verteilung begründet Wallrabenstein mit der bei Lkw-Fahrern beliebten Abkürzung zwischen der A 5 und der A 3: Der Schleichweg führt zum Leidwesen der Anwohner über die Rodau- und Ober-Rodener Straße in Urberach und über die Mainzer und Hanauer Straße in Ober-Roden zur B 45 im Industriegebiet Nieder-Roden. Zumindest die Wohngebiete in Ober-Roden könnten sie über den Rödermarkring vermeiden.

Der Regen der vergangenen Tage hat die Arbeiten verzögert. Bei Nässe verbinden sich die beiden Asphaltschichten nicht. Hessen Mobil ist trotzdem sicher, innerhalb der Ferien fertig zu werden: Puffertage sind auch im Sommer einkalkuliert.

Hauptstraße im Ort muss auf Sanierung warten

Die Frage, warum Hessen Mobil die B 486 nicht auch gleich in Urberach saniert, stellt sich für Fachdezernatsleiter Wallrabenstein erst gar nicht: Niemand wisse derzeit, was in Sachen Ortsumgehung passiert. Wird eine der Umleitungsvarianten Realität, wäre die Ortsdurchfahrt keine Bundesstraße mehr und die Stadt könnte sie nach ihren Wünschen – und finanziellen Möglichkeiten – umgestalten.

In den beiden Abschnitten sind jeweils zwei Bauphasen angesetzt, damit die Sportplätze und das Umspannwerk angefahren werden können. Das heißt: In den ersten beiden Wochen werden zusätzlich die Anschlussstelle der B 45 und die L 3095 bis zur Anbindung der K 180 saniert; daher werden auch die Auf- und Abfahrten Urberach der B 45 gesperrt. Umgeleitet wird der Verkehr dann über Eppertshausen auf die B 45 oder weiter über die B 459 nach Ober-Roden. Seit dem 7. August führt die Umleitung über die L 3317 von Offenthal nach Messel und von dort weiter auf die K 180, sodass man über die L 3095 nach Eppertshausen kommt oder auf die B 45 auffahren kann.

Großräumige Umleitung

Die Verkehrsteilnehmer kommen mit der Umleitung im Großen und Ganzen klar, sagt Ordnungsamtsleiter Artur Singer. Lediglich in den ersten Tagen seien Autofahrer auf dem Weg nach Offenthal und Langen auf der Bulau gelandet. Ein Lkw rangierte sich im Wohngebiet fest und beschädigte einen Zaun – Kleinigkeiten im Vergleich zur chaotischen B 459-Sanierung vor einigen Jahren in Ober-Roden. (Michael Löw)

Halbseitig gesperrt ist die Bundesstraße auf dem ersten Stück Richtung Offenthal. Autos kommen nur bis zur Einmündung des Bulauwegs. © Michael Löw